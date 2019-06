Hapal na ceste do Baku mapoval súperov, SR bez Stocha

K lepšiemu prispôsobeniu sa podmienkam pri Kaspickom mori by Slovákom malo pomôcť, že do dejiska utorkového stretnutia kvalifikácie EURO 2020 dorazili v značnom predstihu.

Baku 9. júna (TASR) -Výprava slovenskej futbalovej reprezentácie pristála v Baku s polhodinovým meškaním, ktoré "stihla nabrať" už pred odletom z Bratislavy. V metropole Azerbajdžanu vítalo zverencov trénera Pavla Hapala horúce slnečné počasie, teplomer ukazoval 32 stupňov Celzia. Po presune na hotel a krátkom odpočinku si hráči "vytriasli" nohy na otvorenom tréningu so začiatkom o 20.00 h miestneho času (na Slovensku je o 2 hodiny menej, pozn.), ktorý ich čakal na vedľajšom ihrisku Bakcell Areny.



S mužstvom napokon do dejiska súboja kvalifikačnej E-skupiny neodcestoval Miroslav Stoch, stredopoliara českého majstra Slavie Praha vyradila choroba.



Časový posun a horúčavy nie sú pre slovenské nátury nič príjemné, aj preto hráči v rozhovoroch so zástupcami siedmej veľmoci najčastejšie skloňovali aklimatizáciu na miestne pomery. K lepšiemu prispôsobeniu sa podmienkam pri Kaspickom mori by Slovákom malo pomôcť, že do dejiska utorkového stretnutia kvalifikácie EURO 2020 dorazili v značnom predstihu. V samotnom zápase by sa mohli inšpirovať Maďarskom, ktoré si z Baku odnieslo tri body po sobotnom víťazstve 3:1.



Dvakrát sa hostia presadili zo štandardných situácií a odhalili jednu zo slabín azerbajdžanského tímu. "Zápas sme samozrejme všetci spolu sledovali v televízii. Ukázal nám cestu, ako sa presadiť. Jednou z možností sú práve štandardky. Máme určité variácie, ktoré sme trénovali a verím, že by sa niektoré z nich mohli ujať. V každom prípade nás však nečaká nič jednoduché. Každý zápas je iný a domáci sa po prehre s Maďarskom budú chcieť na nás vytiahnuť. Musíme v prvom rade zvládnuť aklimatizáciu, čaká nás horúce počasie. Ale máme na to dva dni, času je dostatok a ja pevne verím, že to bude v pohode," povedal Martin Dúbravka.



Brankár Newcastlu United a jednotka národného tímu si nepripúšťa, že by Slováci na tretej prekážke v tomto kvalifikačnom cykle zakopli. Strata bodov by pre nich znamenala komplikáciu v boji o postup na šampionát, o ktorý sa vo vyrovnanej skupine zatiaľ plus-mínus rovnako úspešne bijú s Chorvátmi, Walesanmi a Maďarmi. "Samozrejme všetci dúfame, že sa budeme domov vracať s úsmevom na tvári. Urobíme pre to maximum," sľúbil Dúbravka.



Takmer štyri hodiny trvajúci let využil tréner Hapal na sledovanie kvalifikačných protivníkov. "Ubehlo to celkom rýchlo, chvalabohu už sme tu a môžeme sa v pokoji pripravovať na zápas. Ja som sa v lietadle venoval futbal, púšťal som si nejaké zápasy, sledoval som Chorvátov s Walesom a potom aj duel Azerbajdžan - Maďarsko. Každopádne to je aj pre nás poučný zápas. Maďari ho zvládli excelentne. Netvrdím, že dominovali počas celého zápasu, ale zvládli úvod a pomohli im štandardné situácie, čo môže hrať rolu aj pre nás," povedal po prílete lodivod slovenského tímu.