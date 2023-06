UTRÁPENÁ VÝHRA: Slováci uspeli v Lichtenštajnsku 1:0, rozhodol Vavro

Na snímke zľava brankár Benjamin Büchel (Lichtenštajnsko) a Róbert Polievka (Slovensko) počas kvalifikačného zápasu J-skupiny o postup na ME 2024 Lichtenštajnsko - Slovensko vo Vaduze v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

kvalifikácia ME 2024



J-skupina /Vaduz/



Lichtenštajnsko - SLOVENSKO 0:1 (0:1)



Gól: 45.+1 Vavro, ŽK: Beck (Lichtenštajnsko). Rozhodovali: Frid - Yakobov, Babayoff (všetci Izr.), 2316 divákov.



Lichtenštajnsko: Büchel - Beck, Traber, Hofer - S. Wolfinger (62. Graber), F. Wolfinger (62. Meier), Lüchinger (77. Haas), Sele (90. J. Hasler), Göppel - Saglam (78. Gassner), Salanovič



SR: Dúbravka - Pekarík, Vavro (90. Gyömbér), Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka (89. Hrošovský), Hamšík (78. Bero) - Suslov, Polievka (78. Strelec), Mak (62. Ďuriš)

Na snímke Marek Hamšík (Slovensko) sa lúči s divákmi počas kvalifikačného zápasu J-skupiny o postup na ME 2024 Lichtenštajnsko - Slovensko vo Vaduze v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

hlasy po zápase /Sport1/:



Denis Vavro, strelec víťazného gólu SR: "Máme tri body a z vonkajších zápasov vezieme domov šesť, čo je najdôležitejšie. Ten gól potešil, ale nečakal som, že rozhodnem. Táto kvalifikácia sa hrá na body a nie na krásu, teraz ideme oddychovať."



Marek Hamšík, kapitán SR: "Hlavné je, že máme tri body. Chceli sme vyhrať vyšším rozdielom a netrápiť sa až do konca zápasu. Na začiatku sme odviedli dobrú robotu, ale nezlomili sme to tými šancami, čo sme mali. Povedal som, že je to môj posledný zápas v kariére a na najbližšom zraze by som mal byť už v realizačnom tíme. Ešte neviem, aké budú moje úlohy. Kvalifikácia je fantasticky rozbehnutá, s desiatimi bodmi musí byť spokojnosť."

Vaduz 20. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v utorňajšom zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 na pôde Lichtenštajnska 1:0. Jediný gól stretnutia vo Vaduze strelil hlavou hosťujúci stopér Denis Vavro v nadstavenom čase prvého polčasu.Slováci si upevnili druhé miesto v tabuľke, na konte majú po štyroch odohratých zápasoch desať bodov. Na čele je s dvanástimi najväčší favorit skupiny Portugalsko. Júnovú misiu splnili zverenci Francesca Calzonu na sto percent, predtým zvíťazili v sobotu na Islande 2:1.V ďalšom asociačnom termíne nastúpia doma, 8. septembra hrajú na NFŠ v Bratislave s Portugalskom a 11. septembra na tom istom mieste s Lichtenštajnskom.Tréner Calzona spravil jedinú zmenu v základnej zostave v porovnaní s duelom na Islande. Autor víťazného gólu z Reykjavíku Suslov dostal prednosť pred Schranzom, ktorého trápi zranený členok. Už úvodné minúty naznačili, že Slovákov čaká dobýjanie obranného valu outsidera. Hostia nepožičali súperovi loptu a v 7. minúte prvýkrát pohrozili. Po rohu Maka sa ocitol pred bránou Kucka, ale lopta mu nesadla na hlavu a Büchel pred čiarou zachránil. Domáci brankár sa na dvakrát vyznamenal aj pri strele Škriniara a upokojujúcim gólom sa neskončil ani Polievkov tečovaný pokus. Rovnako dopadla aj strela slovenského útočníka v 17. minúte do bočnej siete. V 24. minúte podnikli domáci nečakaný výpad na polovicu súpera a rezultovala z neho najväčšia príležitosť dovtedajšieho priebehu. Zasahovať musel Dúbravka, ktorý reflexívne vytlačil na brvno delovku Göppela. Bezgólový priebeh sa snažil favorit zmeniť kombinačnou akciou, na jej konci bol pokus Polievku a obetavý zákrok Trabera. Vytúžený gól strelili hostia napokon až v nadstavenom čase. Roh Suslova predĺžil Hancko na Vavra, ktorý na zadnej žrdi hlavou rozvlnil sieť - 0:1.Obraz hry sa nezmenil, Slováci kontrolovali dianie na ihrisku s ambíciou pridať druhý gól. Akcie na jeden dotyk však k úspechu neviedli a tak dali o sebe vedieť domáci. Sele sa dostal k strele spoza šestnástky, no mieril iba do stredu brány a Dúbravka nemal problém. Stereotyp v slovenskej ofenzíve sa tréner snažil zmeniť striedaním Ďuriša za Maka, no efekt sa nedostavil. V 68. minúte Hamšík našiel centrom Polievku, ale upokojujúci druhý gól z toho nebol. Slováci brnkali na nervy fanúšikom, ktorí ich prišli v hojnom počte povzbudiť do Vaduzu. Nepresné boli strely Hamšíka a Suslova. Na opačnej strane Dúbravka vyrazil na roh jedovatú strelu Salanoviča. Tesný náskok si favorit udržal, ale výkonom zaostal za očakávaniami./vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/