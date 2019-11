Slovenky remizovali v Senci s Maďarkami

Kvalifikácia ME 2021 - F. skupina:



Slovensko - Maďarsko 0:0



Rozhodovala: Mularczyková (Poľ.), ŽK: Hmírová, Vojteková, Ondrušová - Csikiová, Vágóová



Zostava SR: Korenčiová - Horváthová, Fischerová, Bartovičová, Vojteková - Hmírová, Mikolajová, Bíróová (64. Ondrušová), Šurnovská (44. Koleničková) - Škorvánková, Fabová (83. Sluková)

Tabuľka:



1. Švédsko 3 3 0 0 16:1 9



2. Island 3 3 0 0 11:1 9



3. SLOVENSKO 4 1 1 2 2:9 4



4. Maďarsko 3 0 1 2 1:9 1



5. Lotyšsko 3 0 0 3 2:12 0



Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky remizovali v piatkovom zápase kvalifikácie ME 2021 v seneckom NTC s Maďarskom 0:0.Zverenkyne trénera Petra Kopúňa majú po štyroch dueloch na konte rovnaký počet bodov a v tabuľke F-skupiny im patrí tretie miesto. Prvé Švédsko a druhý Island nazbierali v troch stretnutiach plný počet bodov.Pre slovenské reprezentantky to bol posledný zápas v roku 2019. V kvalifikácii ME 2021 sa najbližšie predstavia až 10. apríla 2020, keď doma privítajú posledný tím tabuľky Lotyšsko.