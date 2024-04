Slovenky triumfovali na úvod kvalifikácie nad Izraelčankami 2:0

kvalifikácia na ME 2025:



Senec



SLOVENSKO - Izrael 2:0 (1:0)



Góly: 35. Hmírová, 39. Mikolajová. Rozhodovali: Domingosová - Santosová, Gasparová (všetky Portug.), ŽK: Becková (Izrael), 273 divákov.



SR: Korenčiová - Košíková, Bartovičová, Fischerová, Vojteková - Mikolajová (66. Maťavková), Škorvánková, Lemešová (89. Panáková), Hmírová (89. Mazúchová) - Rybanská (75. Žemberyová), Morávková (75. Verdíková)



Izrael: Rubinová - Becková, Sharabiová (46. Davidová), Elinavová (85. Hazanová), Nakavová - Selimhodžičová, Beardová, Kuznecovová (46. Almasriová) - Awadová (85. Steinschneiderová), Katsová (69. Avitalová), Sommerová



hlasy po zápase:



Peter Kopúň, tréner SR: "Veľmi sa teším, pretože prvý zápas sme nevedeli zvládnuť asi šesť rokov. Veril som, že dáme viac gólov, ale je to výborný štart. Aktívnejší sme boli po 20 minútach zápasu, nevedeli sme sa chytiť tempa, ale potom to bolo dobré. Nevedeli sme, čo môžeme čakať od súperiek, ale potvrdilo sa, že pokiaľ sa dostaneme do tempa, budeme kontrolovať hru. Som spokojný."



Patrícia Fischerová, bol to jej 100. zápas v drese SR: "Je to výborný pocit, že sme takto vstúpili do kvalifikácie. Chceli sme súperkám ukázať, aké to je hrať proti nám doma na Slovensku, som rada, že sme ukázali tvrdosť, aj kvalitu."



Patrícia Hmírová, autorka prvého gólu v zápase: "Bol to ťažký zápas, ale to sme čakali. Nevedeli sme úplne, do čoho ideme. Ale udržali sme si čisté konto a dali sme dva góly a sme spokojné."



Mária Mikolajová, autorka druhého gólu v zápase: "Pri góle sme to s Patríciou Hmírovou zahrali výborne a som rada, že z toho padol pekný gól. Čakali sme, že Izraelčanky budú agresívne, na to sme si dali pozor. Potom sme prebrali hru a dali sme dva góly, ktoré nás upokojili."

Senec 5. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky odštartovali víťazne kvalifikáciu o postup na ME 2025. V piatkovom zápase Ligy B zdolali v Senci Izraelčanky 2:0 po góloch Patrície Hmírovej a Márie Mikolajovej.V ďalšom zápase 2. skupiny sa zverenky Petra Kopúňa predstavia 9. apríla v Glasgowe proti Škótkam.Lepšie začali Izraelčanky, mali loptu častejšie na kopačkách a vytvorili si aj prvé šance. Korenčiová však nemusela vážnejšie zasahovať. Slovenky odpovedali rýchlym brejkom Morávkovej, ale útočníka SR nenacentrovala presne. V 23. minúte sa blysla brankárka SR po tvrdej strele Sommerovej. O dvanásť minút neskôr vyšla Slovenkám akcia, keď strelu Rybanskej vyrazila Rubinová len na nohu Hmírovej a tá už nemala problém poslať loptu do siete - 1:0. Po góle prišla ďalšia šanca Vojtekovej, jej strelu brankárka vyrazila na roh, no z neho sa dostala lopta k Mikolajovej a tá už mierila presne - 2:0.Po prestávke, počas ktorej vymenil tréner Izraelčaniek dve hráčky, mali prvú šancu Slovenky. Morávkovej prienik po pravej strane však nemal presnú koncovku. Oveľa lepšie mierila v 80. minúte striedajúca Žemberyová, keď po jej strele pristála lopta na brvne. Duel ukončila nepresná strela Vojtekovej, Slovenky sa po záverečnom hvizde tešili zo zaslúženého víťazstva.