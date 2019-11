ME 2020: Španieli rozhodli proti Rumunom už v prvom polčase

Madrid 19. novembra (TASR) - Futbalisti Španielska uzavreli kvalifikáciu EURO 2020 hladkým triumfom nad Rumunskom 5:0 a potvrdili tak prvenstvo v F-skupine. V desiatich dueloch stratili iba dva body za remízy a spolu s druhým Švédskom si zabezpečili postup. Pondelňajší duel mohol byť posledným pri národnom tíme pre kouča Roberta Morena, na lavičku by sa mal vrátiť Luis Enrique.



Moreno sa údajne v kabíne rozlúčil so svojimi zverencami a odmietol aj všetky mediálne aktivity vrátane pozápasovej tlačovej konferencie. Podľa španielskych médií by trénerské žezlo mal opäť prebrať Enrique, ktorý v roku 2015 priviedol FC Barcelona k zisku treble. Bývalý reprezentačný útočník sa predtým vzdal funkcie, pretože mal vážne chorú dcérku, ktorá neskôr zomrela. Nahradil ho práve jeho asistent Moreno.



Španieli rozhodli o triumfe nad Rumunskom štyrmi gólmi už v prvom polčase, dva z nich zaznamenal útočník Gerard Moreno z Villarrealu. "Bolo pre nás dôležité rozlúčiť sa pred vlastnými fanúšikmi s kvalifikáciou trojbodovým zápisom. S rovnakou dynamikou musíme vstúpiť aj do prípravy na EURO," povedal Fabian Ruiz z SSC Neapol, ktorý si v pondelok pripísal v šiestom dueli v reprezentácii premiérový gól.



V kvalifikačnom cykle nevyhrali Španieli iba v Nórsku a Švédsku, s oboma severskými krajinami remizovali na ich ihrisku zhodne 1:1. Spolu nastrieľali 31 gólov a inkasovali iba päťkrát. Vďaka prvenstvu v skupine a zisku 26 bodov majú istotu, že pri žrebe záverečného turnaja budú medzi najvyššie nasadenými tímami.



Rumuni v kvalifikácii herne nepresvedčili, vyhrali iba štyri duely a v skupine obsadili štvrtú priečku, keď za sebou nechali iba Faerské ostrovy a Maltu.