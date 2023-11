Suverénni Portugalci zvíťazili aj nad Islandom

10. kolo kvalifikácie ME 2024



A-skupina:



Španielsko - Gruzínsko 3:1 (1:1)



Góly: 4. Le Normand, 55. Torres, 72. Lochošvili (vl.) - 10. Kvaratšelija







Škótsko - Nórsko 3:3 (2:2)



Góly: 13. McGinn (11 m), 33. Ostigard (vl.), 59. Armstrong - 3. Donnum, 20. Larsen, 86. Elyounoussi







konečná tabuľka A-skupiny:



1. Španielsko 8 7 0 1 25:5 21*



2. Škótsko 8 5 3 1 17:8 17*



3. Nórsko 8 3 2 3 14:12 11



4. Gruzínsko 8 2 2 4 12:18 8



5. Cyprus 8 0 0 8 3:28 0







F-skupina:



Belgicko - Azerbajdžan 5:0 (4:0)



Góly: 17., 26., 30. a 37. Lukaku, 90. Trossard. ČK: 24. Israfilov (Azer.) po 2. ŽK







Švédsko - Estónsko 2:0 (1:0)



Góly: 22. Claesson, 55. Forsberg







konečná tabuľka F-skupiny:



1. Belgicko 8 6 2 0 22:4 20*



2. Rakúsko 8 6 1 1 17:7 19*



3. Švédsko 8 3 1 4 14:12 10



4. Azerbajdžan 8 2 1 5 7:17 7



5. Estónsko 8 0 1 7 2:22 1







G-skupina:



Maďarsko - Čierna Hora 3:1 (0:1)



Góly: 67. a 68. Szoboszlai, 90.+3 Ádám - 36. Rubežič







Srbsko - Bulharsko 2:2 (1:0)



Góly: 17. Veljkovič, 77. Babič - 59. Rusev, 69. Despodov







konečná tabuľka G-skupiny:



1. Maďarsko 8 5 3 0 16:7 18*



2. Srbsko 8 4 2 2 15:9 14*



3. Čierna Hora 8 3 2 3 9:11 11



4. Litva 8 1 3 4 8:14 6



5. Bulharsko 8 0 4 4 7:14 4







J-skupina:



Portugalsko - Island 2:0 (1:0)



Góly: 37. Fernandes, 66. Horta. Rozhodovali: Papapetrou –Petropoulos, Aptosoglou (všetci Gréc.), ŽK: Palhinha, Joao Felix - Johannesson, Thorsteinsson, Willumsson, Gudmundsson



Portugalsko: Costa - Joao Mario (62. Guerreiro), Dias, Inacio, Cancelo (87. Neves) - Otavio (75. Vitinha), Palhinha, Fernandes - Silva (62. Horta), Ronaldo, Joao Felix (87. Bruma)



Island: Valdimarsson - Hermannsson, Ingason, Palsson, Thorarinsson - Sigurdsson, Johannesson (62. Traustason), Willumsson (62. Ellertsson) - Thorsteinsson (62. Gudjohnsen), Finnbogason (46. Oskarsson), Gudmundsson







Lichtenštajnsko - Luxembursko 0:1 (0:0)



Gól: 69. Rodrigues. Rozhodovali: Frappartová – Berchebru, Torregrossa (všetci Fran.), ŽK: Wieser, Malin, Meier (všetci Licht.), ČK: 5. Sinani (Lux.)



Lichtenštajnsko: B. Buchel - Wolfinger (62. Beck), Malin, Wieser, Traber (75. Schlegel), Hofer (62. Kranz) - Meier (75. Netzer), M. Buchel, Goppel - Hasler (9. Ospelt), Salanovič



Luxembursko: Moris - Chanot, Korac (57. Mahmutovič), Carlsson - Jans (90. Martins), Barreiro, Olesen, V. Thill (75. Muratovič) - S. Thill (57. Bohnert) - Rodrigues, Sinani







konečná tabuľka J-skupiny:



1. Portugalsko 10 10 0 0 36:2 30*



2. SLOVENSKO 10 7 1 2 17:8 22*



3. Luxembursko 10 5 2 3 13:19 17



4. Island 10 3 1 6 17:16 10



5. Bosna a Hercegovina 10 3 0 7 9:20 9



6. Lichtenštajnsko 10 0 0 10 1:28 0







* - postup



Bratislava 19. novembra (TASR) - Futbalisti Portugalska zakončili svoje účinkovanie v kvalifikácii ME 2024 víťazstvom nad Islandom 2:0 a v tabuľkeJ-skupiny dosiahli plný počet 30 bodov. Za nimi a slovenským tímom, ktorý potvrdil druhú priečku víťazstvom v Bosne a Hercegovine 2:1, sa umiestnili reprezentanti Luxemburska, ktorí zvíťazili v Lichtenštajnsku 1:0. V doterajšom priebehu kvalifikácie sú bez straty bodu už iba Francúzi, ktorých v utorok čaká záverečný zápas v Grécku.Portugalci viedli od 37. gólom Bruna Fernandesa a ich hernú prevahu potvrdil Ricardo Horta v 66. minúte. Portugalcov čaká deviata účasť na ME, vrcholom bolo zlato v roku 2016. Duel medzi Lichtenštajnskom a Luxemburskom viedla francúzska rozhodkyňa Stephanie Frappartová, ktorá už v 5. minúte vylúčila útočníka hostí Danela Sinaniho po faule a následnej konzultácii s VAR. Hostia napokon aj v oslabení potvrdili pozíciu favorita a vďaka gólu Gersona Rodriguesa zo 69. minúty triumfovali 1:0. Reprezentanti Lichtenštajnska napokon nebodovali ani v poslednom kvalifikačnom zápase a v J-skupine obsadili bez bodu posledné miesto.Belgický útočník Romelu Lukaku strelil v nedeľňajšom zápase proti Azerbajdžanu štyri góly, ktorými zvýšil svoj náskok na čele najlepších strelcov kvalifikácie ME 2024. Po záverečnom zápase Belgicka mal so 14 presnými zásahmi štvorgólový náskok na druhého v poradí Cristiana Ronalda z Portugalska, ktorý neskóroval v následnom zápase s Islandom. Lukaku strelil všetky štyri góly už v prvom polčase a pomohol nimi Belgicku k víťazstvu 5:0 a k prvému miestu v F-skupine.Pred záverečným 10. kolom už bolo rozhodnuté o dvoch tímoch, ktoré priamo postúpia z F-skupiny. Belgičanom išlo o postup z prvej priečky, na ktorej bolo po odohratí všetkých zápasov Rakúsko. Proti Azerbajdžanu potvrdili úlohu favorita a aj zásluhou štvorgólového Lukakua zaokrúhlili svoj bodový súčet na 20. Zároveň sa zaradili k tímom, ktoré v kvalifikácii ani raz neprehrali.Tretie miesto v F-skupine obsadili Švédi. S kvalifikáciou sa rozlúčili domácim víťazstvom nad Estónskom 2:0. V prvom polčase ich poslal do vedenia Viktor Claesson, v druhom sa gólovo presadil Emil Forsberg.Aj v A-skupine bolo o postupujúcich rozhodnuté už pred záverečným 10. kolom. Španieli nezaváhali v domácom zápase s Gruzínskom, ktoré zdolali 3:1. Z druhého miesta postúpili Škóti. Tí v domácom zápae proti Nórsku otočili z 1:2 na 3:2, no tímy si napokon podelili body po remíze 3:3.Účasť na ME si v nedeľu vybojovali reprezentanti Srbska, ktorí v zápase G-skupiny remizovali s Bulharskom 2:2. Po poslednom 10. kole sa udržali na druhej postupovej priečke za Maďarskom. Pred nedeľňajšími zápasmi mohli na postup pomýšľať aj reprezentanti Čiernej Hory, no potrebovali prehru Srbov a zároveň museli zdolať domácich Maďarov, ktorým však podľahli 1:3.Srbi mali postupový osud vo svojich rukách a ich šance sa ešte zvýšili v 17. minúte, keď Miloš Veljkovič dorazil loptu do bránky po rohovom kope. Bulhari však túžili po prvom víťazstve v kvalifikácii a v 59. minúte vyrovnali zásluhou krížnej strely Georgiho Ruseva. O desať minút už Bulhari viedli 2:1 po tom, čo Kiril Despodov unikol dvojici protihráčov a prekonal brankára Milinkoviča-Saviča. Domácich fanúšikov rozjasal v 77. minúte Srdjan Babič, ktorý skóroval hlavou po rohovom kope - 2:2. Tento výsledok domácim stačil a nemuseli sa spoliehať na pomoc Maďarov. Srbi sa na ME prebojovali prvýkrát od roku 2008.Hráči Čiernej Hory mohli byť prví, kto v kvalifikácii ME 2024 zdolá Maďarov, no napokon sa im to nepodarilo. Od 36. minúty viedli gólom Slobodana Rubežiča, ktorý vyťažil z prihrávky Stefana Jovetiča. Nádejné skóre im vydržalo do 67. minúty. Maďari postupne prevzali iniciatívu a Dominik Szoboszlai gólom zakončil individuálny prienik - 1:1. Ten istý hráč si krátko nato vymenil loptu s Martinom Ádámom a domáci viedli - 2:1. Reprezentanti Čiernej Hory už nedokázali zvrátiť skóre a v nadstavenom čase inkasovali tretíkrát. Szoboszlaiov priamy kop vyrazil brankár Mijatovič pred Ádáma a ten poslal loptu do siete - 3:1.