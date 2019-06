Turci zdolali Francúzov, Taliani triumfovali v Grécku

3. kolo kvalifikácie EURO 2020:

E-skupina:



Chorvátsko - Wales 2:1 (1:0)



Góly: 17. Lawrence (vlastný), 49. Perišič - 77. Brooks



ŽK: Brekalo, Jedvaj, Lovren, Vida, Brozovič - Bale.



Rozhodoval: Kovács (Rum.)



Chorvátsko: Livakovič - Jedvaj, Lovren, Vida, Barišič - Modrič, Brozovič - Brekalo (67. Pašalič), Kovačič (76. Badelj), Perišič (90.+2 Škorič) - Kramarič



Wales: Hennessey - Roberts, Mepham, J. Lawrence, Davies - Wilson, Allen, Smith (65. Brooks), James (80. Matondo) - Vaulks (66. Ampadu) - Bale



Azerbajdžan - Maďarsko 1:3 (0:1)



Góly: 70. Emreli - 18. a 53. Orbán, 71. Holman



ŽK: Husejnov, Nazarov, Medveděv - Szoboszlai, Kleinheisler, Németh.



Rozhodoval: Blom (Hol.)



Azerbajdžan: Agajev – Krivocjuk, Mammadov, Husejnov, Medveděv – Nazarov (86. Ru. Dadašov), Garajev, Almeida – Šejdajev, Re. Dadašov (59. Ramazanov), Emreli (74. Abdullajev)



Maďarsko: Gulácsi – Lovrencsics, Orban, Baráth, Korhut – Á. Nagy, Kleinheisler (72. Pátkai) – Dzsudzsák (86. Németh), Szoboszlai (57. Holman), D. Nagy – Szalai



Tabuľka E-skupiny:



1. Maďarsko 3 2 0 1 5:4 6



2. Chorvátsko 3 2 0 1 5:4 6



3. Wales 2 1 0 1 2:2 3



4. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:1 3



5. Azerbajdžan 2 0 0 2 2:4 0

H-skupina:



Island - Albánsko 1:0 (1:0)



Gól: 22. Gudmundsson



Moldavsko - Andorra 1:0 (1:0)



Gól: 8. Arma, ČK: 46. Ionita (And.) po druhej ŽK



Turecko - Francúzsko 2:0 (2:0)



Góly: 21. Ayhan, 42. Ünder

Tabuľka:



1. Turecko 3 3 0 0 8:0 9



2. Francúzsko 3 2 0 1 8:3 6



3. Island 3 2 0 1 3:4 6



4. Albánsko 3 1 0 2 3:3 3



5. Moldavsko 3 1 0 2 2:8 3



6. Andorra 3 0 0 3 0:6 0

C-skupina:



Estónsko - Severné Írsko 1:2 (1:0)



Góly: 24. Vassiljev - 77. Washington, 80. Magennis



Bielorusko - Nemecko 0:2 (0:1)



Góly: 13. Sané, 72. Reus



Tabuľka:



1. Severné Írsko 3 3 0 0 6:2 9



2. Nemecko 2 2 0 0 5:2 6



3. Holandsko 2 1 0 1 6:3 3



4. Estónsko 2 0 0 2 1:4 0



5. Bielorusko 3 0 0 3 1:8 0

F-skupina:



Rusko - San Maríno 9:0 (4:0)



Góly: 31., 73., 76. a 88. Dzjuba (prvý 11 m), 77. a 83. Smolov 25. Cevoli (vlastný), 36. Kudrjašov, 41. Mirančuk



Škótsko - Cyprus 2:1 (0:0)



Góly: 61. Robertson, 89. Burke - 87. Kousoulo



Belgicko - Kazachstan 3:0 (2:0)



Góly: 11. Mertens, 14. Castagne, 50. R. Lukaku

Tabuľka:



1. Belgicko 3 3 0 0 8:1 9



2. Rusko 3 2 0 1 14:3 6



3. Škótsko 3 2 0 1 4:4 6



4. Cyprus 3 1 0 2 6:4 3



5. Kazachstan 3 1 0 2 3:7 3



6. San Maríno 3 0 0 3 0:16 0

J-skupina:



Fínsko - Bosna a Hercegovina 2:0 (0:0)



Góly: 56. a 68. Pukki



Arménsko - Lichtenštajnsko 3:0 (2:0)



Góly: 2. Ghazarjan, 18. Karapeťa, 90+1. Barseghjan



Grécko - Taliansko 0:3 (0:3)



Góly: 24. Barella, 30. Insigne, 33. Bonucci

Tabuľka:



1. Taliansko 3 3 0 0 11:0 9



2. Fínsko 3 2 0 1 4:2 6



3. Bosna a Herceg. 3 1 1 1 4:5 4



Grécko 3 1 1 1 4:5 4



5. Arménsko 3 1 0 2 4:4 3



6. Lichtenštajnsko 3 0 0 3 0:11 0

Bratislava 9. júna (TASR) - Futbalisti Turecka zvíťazili v sobotňajšom zápase 3. kola kvalifikácie EURO 2020 nad Francúzskom 2:0 a sú na čele tabuľky H-skupiny o tri body pred úradujúcimi majstrami sveta. Ma štadióne Konyasporu rozhodli o cennom triumfe už v prvom polčase, keď sa strelecky presadili Kaan Ayhan a Cengiz Ünder, ktorí využili zaváhania francúzskej obrany.Turci mali lepší štart na loptu, vyhrávali osobné súboje. Francúzom chýbal lepší pohyb v strede poľa, vôbec nefungovala spolupráca medzi Paulom Pogbom, Moussom Sissokom a Blaisom Matoudim. Citeľne im chýbal zranený N'Golo Kante.Do druhého polčasu poslal tréner Didier Deschamps na ihrisko Kingsleyho Comana i Ferlanda Mendyho, no ani striedania neodvrátili historickú prehru Francúzov, ktorí počas celého zápasu ani raz nevystrelili do priestoru tureckej bránky.Futbalisti Chorvátska zvíťazili v Osijeku nad Walesom 2:1 V E-skupine, v ktorej účinkujú aj Slováci. O triumfe vicemajstrov sveta rozhodol vlastný gól Jamesa Lawrencea v prvom polčase, resp. presný zásah Ivana Perišiča v druhom dejstve. "Drakom" body nepriniesol ani kontaktný gól Davida Brooksa v 77. minúte.V druhom zápase skupiny v Baku zvíťazili Maďari nad domácim Azerbajdžanom 3:1 a so šiestimi bodmi sa dostali na čelo tabuľky pred Chorvátov. Oba tímy majú zhodné skóre 5:4, v prospech Maďarov však hovorí lepší vzájomný zápas. V marci zdolali "šachovnicových" v Budapešti 2:1. Na pôde Azerbajdžanu ich v 18. minúte poslal do vedenia Willi Orbán, ktorý hlavou zužitkoval center Balásza Dzsudzsáka.Šancu vyrovnať mal v 33. minúte Ramil Šejdajev, v dobrej pozícii však namiesto strely zvolil prihrávku. V 53. minúte poistil náskok Maďarov svojím druhým gólom Orbán po rohovom kope a následnej skrumáži pred azerbajdžanskou bránkou. Domácim sa podarilo v 70. znížiť zásluhou Mahira Emreliho, no Maďari bleskovo odpovedali. Konečný výsledok stanovil striedajúci reprezentačný debutant Dávid Holman.V prvom polčase boli Chorváti aktívnejší, Wales bol však pozorný. No v 17. minúte získali Chorváti po tvrdšom zákroku na súpera pri vlastnej šestnástke loptu a rýchly brejk Perišiča vyvrcholil vlastným gólom J. Lawrencea. Ten si zrazil do siete jeho prudký center.Domáci hrali pokojne a zvýšiť mohol v 36. minúte Kramarič, ale jeho strela išla nad. Chorváti mohli inkasovať v závere polčasu, ale brankár Livakovič svoj tím podržal dobrým zákrokom pri strele Vaulksa a aj pri nekoordinovanej dorážke Daviesa.Aj druhý polčas začali lepšie "vatreni". Kovačič dostal v 48. minúte prízemnou strelou loptu do siete, ale gól neplatil pre ofsajd Kramariča. Výber trénera Daliča to dlho nemrzelo, keďže o minútku už strela Perišica mala gólové parametre - 2:0. Chorváti sa snažili držať loptu v strede ihriska a hostia sa pokúšali o kontaktný gól. To sa im podarilo v 77. minúte vďaka strele z hranice šestnástky od striedajúceho Brooksa, ktorú ešte jemne hlavou tečoval Vida.Wales útočil, v 88. minúte po centri Balea ale Wilson na zadnej tyči hlavou nenamieril presne. Obe mužstvá mohli ešte v posledných sekundách streliť góly, ale Kramarič v skvelej šanci po brejku, ani Brooks z druhej vlny sa už nepresadili.Chorváti zvládli reparát za prehru 1:2 v Maďarsku aj bez chýbajúceho Ivana Rakitiča a ďalších hráčov.citoval web UEFA špílmachra Luku Modriča z Realu Madrid.povedal tréner hostí Ryan Giggs.V J-skupine sú stále stopercentní Taliani, v Aténach si poradili s domácim Gréckom hladko 3:0. Nemci uspeli v aréne Borisov v súboji s Bieloruskom 2:0. Rusi v zápase F-skupiny v Saransku deklasovali San Maríno 9:0. Štyrmi gólmi sa blysol Arťom Dziuba.Prekvapenie sa zrodilo v Tampere, kde domáci Fíni zdolali Bosnu a Hercegovinu 2:0 O oba góly sa postaral Teemu Pukki. Severni Íri otočili zápas v Estónsku a v Tallinne napokon zvíťazili 2:1.