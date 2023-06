Vstupenky na septembrové zápasy Slovenska sa vypredali za 38 minút

Bratislava 27. júna (TASR) - Vstupenky na septembrové kvalifikačné futbalové zápasy ME 2024 SR - Portugalsko (8.9.) a SR - Lichtenštajnsko (11.9.) sa vypredali počas 38 minút. Už pred oficiálnym začiatkom predaja (11.00) bolo na stránke spoločnosti predávajúcej vstupenky aktívnych približne 14.000 používateľov, ktorý sa neskôr ešte zvýšil. Na svojom webe o tom informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ).



Do voľného predaja išlo 12.630 vstupeniek na bratislavské duely, ktoré sa vypredali do 11:38, záujem o ne bol mnohonásobne vyšší a z tohto dôvodu nebolo možné ani uspokojiť všetkých záujemcov. Na zvyšnú kapacitu vstupeniek majú opcie Portugalská futbalová asociácia, UEFA a na oba zápasy partneri SFZ ako aj regionálne a oblastné futbalové zväzy. Blokované sektory v spodnom ovále, ako aj nevyužité vstupenky z partnerských opcií, budú uvoľnené do online predaja v druhej polovici augusta. SFZ bude o tejto skutočnosti vopred informovať.



Oba septembrové zápasy budú vedené v osobitnom režime, vstupenky predávajú výhradne na meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu každého držiteľa vstupenky bez ohľadu na sektor. Zmena držiteľa vstupenky nebude možná.