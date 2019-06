Gruzínsko porazilo v zápase 3. kola kvalifikácie EURO 2020 Gibraltár

3. kolo kvalifikácie EURO 2020:



A-skupina:



Podgorica



Čierna Hora - Kosovo 1:1 (0:1)



Góly: 69. Mugoša - 24. Rashica







Praha



Česko - Bulharsko 2:1 (1:1)



Góly: 20. a 50. Schick - 3. Isa



tabuľka:



1. Anglicko 2 2 0 0 10:1 6



2. Česko 2 1 0 1 2:6 3



3. Kosovo 2 0 2 0 2:2 2



4. Bulharsko 3 0 2 1 3:4 2



5. Čierna Hora 3 0 2 1 3:7 2







B-skupina:



Ľvov



Ukrajina - Srbsko 5:0 (2:0)



Góly: 26. a 28. Cigankov, 46. a 75. Konopľanka, 59. Jaremčuk







Vilnius



Litva - Luxembursko 1:1 (0:1)



Góly: 74. Novikovas - 21. Rodrigues. ČK: 42. Mikoliunas, 90.+2 Vorobjovas (obaja Litva) obaja po 2. ŽK



tabuľka:



1. Ukraine 3 2 1 0 7:1 7



2. Luxembursko 3 1 1 1 4:4 4

Bratislava 7. júna (TASR) - Futbalisti Ukrajiny prevalcovali v piatkovom šlágri 3. kola kvalifikácie EURO 2020 v Ľvove Srbov 5:0. V zápase B-skupiny dosiahol dva zlepené góly v 26. a 28. minúte Viktor Cigankov a hneď na začiatku druhého dejstva Jevhen Konopľanka zvýšil na 3:0. V ďalšom priebehu domáci ešte dali dva góly. Ukrajina, ktorá v konkurencii SR a ČR vyhrala skupinu v B-divízii Ligy národov, vedie skupinu so 7 bodmi, keď má na konte aj remízu v Portugalsku (0:0) a výhru v Luxembursku (2:1). Druhé je práve Luxembursko, ktoré nedokázalo zopakovať úvodnú domácu výhru nad Litvou (2:1) aj v piatok vo Vilniuse, kde remizovalo 1:1, hoci viedlo a domáci hrali od 42. minúte bez vylúčeného Sauliusa Mikoliunasa.Futbalisti Gruzínska zvíťazili v Tbilisi nad outsiderom z Gibraltáru 3:0. Zverenci slovenského trénera Vladimíra Weissa si do tabuľky D-skupiny pripísali prvé tri body po predchádzajúcich prehrách so Švajčiarmi (0:2) a Írmi (0:1). Víťazstvo domácim zabezpečili strely stredopoliarov Valerianeho Gviliu z Górnika Zabrze a Giorgiho Papunašviliho zo Zaragozy a útočníka Vatu Arveladzeho z Korony Kielce z jedenástky. V druhom súboji v tejto skupine v Kodani sa medzi Dánskom a Írskom zrodila remíza 1:1. Na čele tabuľky sú sedembodoví Íri.V Podgorici Čierna Hora remizovala s Kosovom 1:1 v A-skupine. Duel mal škandalózny priebeh pred zápasom aj po ňom, keď za domácich odmietli z politických dôvodov proti Kosovu nastúpiť hlavný tréner Ljubiša Tumbakovič a hráči Marko Ivanič a Filip Stojkovič. Všetci traja sú etnickí Srbi. Vedenie národného zväzu zareagovalo naplánovaním brífingu hneď po zápase, na ktorom oznámilo podanie okamžitej výpovede trénerovi. Duel sa hral bez divákov ako trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) za rasistické urážanie Angličanov v marcovom zápase.V druhom súboji tejto skupiny vyhrali Česi v Prahe 2:1 nad Bulharskom. Zverenci Jaroslava Šilhavého inkasovali už v 3. minúte, ale Patrik Schick v 20. minúte vyrovnal. V druhom polčase potom opäť Schick dostal domácich do vedenia, keď sa elegantne pätičkou zbavil obrancu a lobom prekonal brankára hostí. Rozhodol o zisku cenných troch bodov a rehabilitácii po prehre 0:5 v Anglicku.V F-skupine potvrdili pozíciu Španieli na Faerských ostrovoch, kde zvíťazili 4:1 a na konte majú z troch zápasov plný počet 9 bodov. Hostia viedli už v 19. minúte 2:0 po góloch Sergia Ramosa a Jesusa Navasa. Hoci domáci Klaemintom Olsenom znížili na 1:2, ich brankár Teitur Gestsson si dal po strele Isca v 34. minúte nešťastný vlastný gól. V druhom polčase pridali hostia ešte jeden gól. V ďalších zápasoch skupiny Rumuni dokázali v nadstavenom čase vyrovnať v Nórsku na konečných 2:2 a Švédi doma zdolali Maltu 3:0.3. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 24. Litva 2 0 1 1 2:3 15. Srbsko 2 0 1 1 1:6 1D-skupina:TbilisiGruzínsko - Gibraltár 3:0 (1:0)Góly: 30. Gvilia, 59. Papunašvili, 76. Arveladze (z 11 m)KodaňDánsko - Írsko 1:1 (0:0)Gól: 76. Höjbjerg - 85. Duffytabuľka:1. Írsko 3 2 1 0 3:1 72. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:3 43. Gruzínsko 3 1 0 2 3:3 34. Dánsko 2 0 2 0 4:4 25. Gibraltár 2 0 0 2 0:4 0F-skupina:ŠtokholmŠvédsko - Malta 3:0 (1:0)Góly: 2. Quaison, 50. Claesson, 81. IsakOsloNórsko - Rumunsko 2:2 (0:0)Góly: 56. Elyounoussi, 70. Ödegaard - 77. a 90.+2 KeserüTórshavnFaerské ostrovy - Španielsko 1:4 (1:3)Góly: 30. K. Olsen - 5. Ramos, 19. Navas, 34. Gestsson (vlastný), 71. Gayatabuľka:1. Španielsko 3 3 0 0 8:2 92. Švédsko 3 2 1 0 8:4 73. Rummunsko 3 1 1 1 7:5 44. Malta 3 1 0 2 2:6 35. Nórsko 3 0 2 1 6:7 26. Ferské ost. 3 0 0 3 3:10 0G-skupina:RigaLotyšsko - Izrael 0:3 (0:1)Góly: 10., 60. a 81. ZahaviSkopjeSeverné Macedónsko - Poľsko 0:1 (0:0)Gól: 47. Piatek. ČK: 86. Musliu (Sev. Mac.)KlagenfurtRakúsko - Slovinsko 1:0 (0:0)Gól: 74. Burgstallertabuľka:1. Poľsko 3 3 0 0 4:0 92. Izrael 3 2 1 0 8:3 73. Sev. Macedónsko 3 1 1 1 4:3 44. Rakúsko 3 1 0 2 3:5 35. Slovinsko 3 0 2 1 2:3 26. Lotyšsko 3 0 0 3 1:8 0