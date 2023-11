Z piateho koša na ME, Calzona: Hráči si zaslúžia oslavy

Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti s prehľadom spečatili postup na tretí európsky šampionát za sebou víťazstvom 4:2 nad Islandom. Svoj prvý významný úspech v pozícii hlavného trénera si užíval Francesco Calzona, ktorý uviedol, že jeho tím potvrdil herný progres.



Slovensko sa na ME predstaví na štvrtom veľkom turnaji, prvýkrát oslavovalo pred domácim vypredaným publikom. Calzona priznal, že inkasovaný gól na 0:1 ho prekvapil, no nestratil dôveru vo svoj tím. "Bol som trochu zaskočený. Veľmi rýchlo som sa však upokojil, pretože sme pokračovali v tom, čo sme chceli. Nestrácali sme hlavu, hneď som pochopil, že budeme výsledkovo úspešní," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii 55-ročný kouč.







Slováci sú jediným priamo postupujúcim tímom, ktorý na žrebovaní kvalifikačných skupín figuroval až v piatom výkonnostnom koši. "Toto mužstvo dokazuje ako rastie, bol to ďalší moment, že aj po tom, ako sme prehrávali, sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Veľmi dobre sme vstúpili do druhého polčasu, ten úvod bol fantastický. Nemám vo zvyku byť pokojný až do záverečného hvizdu," dodal Calzona.



Podľa neho si mužstvo zaslúži osláviť postup na štvrtý veľký turnaj v histórii. "Pre hráčov tento večer znamená voľnosť a ja s tým nemám absolútne problém. Oslavy si zaslúžia," poznamenal Calzona, ktorý sa pristavil pri kritike, ktorá sprevádzala jeho nástup na trénerskú stoličku a ešte viac ju prehĺbila bezgólová remíza s Luxemburskom v úvodnom zápase kvalifikácie: "To, že na nás útočili ešte pred kvalifikáciou, je vec, ktorá nie je správna. Osoby, ktoré tieto reči šírili, nechcú slovenskému futbalu dobre. Mali by milovať svoju krajinu bez rozdielu, kto je tréner reprezentácie. Po štrnástich mesiacoch som pochopil, že tieto osoby nemajú slovenské srdce."







Taliansky tréner si hneď pri svojej premiére na poste hlavného kouča pripísal významný úspech. V závere tlačovej konferencie ho neminula tradičná oslavná "sprcha". Počas rozprávania totiž do konferenčnej miestnosti vbehol s fľašou šampanského obranca Denis Vavro, ktorý odštartoval búrlivé oslavy.



Okrem toho si Calzona užil aj vyhadzovanie hráčmi bezprostredne po záverečnom hvizde v stredovom kruhu: "Ja som veľmi spokojný, napĺňa ma, keď vidím okolo seba šťastných. Vidieť hráčov aj ľudí na štadióne šťastných, to pre mňa znamená najviac, viac ako osobná radosť."