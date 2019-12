Slováci odohrajú zápas baráže kvalifikácie ME 2020 s Írskom na NFŠ

Bratislava 19. decembra (TASR) – Slovenská futbalová reprezentácia odohrá zápas baráže kvalifikácie majstrovstiev Európy 2020 s Írskom 26. marca 2020 o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Potvrdil to web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Slováci už odohrali na ihrisku NFŠ jedno prípravné stretnutie, remizovali v ňom s Paraguajom 1:1. Teraz ich na novom štadióne čaká súťažná premiéra, keďže doterajšie stretnutia kvalifikácie ME 2020 odohrali v Trnave na Štadióne Antona Malatinského.



Slovenskí reprezentanti doposiaľ nastúpili proti Írom päťkrát, štyri zápasy sa skončili remízou a raz sa z výhry tešili futbalisti Írska. Naposledy si výbery zmerali sily 29. marca 2016, prípravný duel v Dubline sa skončil remízou 2:2. Íri odohrali posledný zápas na Slovensku v roku 2010 počas kvalifikácie ME 2012, v Žiline sa zrodil nerozhodný výsledok 1:1.



O začiatku predaja vstupeniek na duel baráže ME 2020 bude SFZ informovať na webe futbalsfz.sk.