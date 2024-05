Slovenky trápi maródka, Švihorík: Ovplyvní to zostavu

Senec 28. mája (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky čaká dôležitý dvojzápas kvalifikácie ME proti Srbsku (31. mája v Belehrade a 4. júna v Trnave) a realizačný tím musí riešiť početnú maródku. Pred úvodným zápasom na pôde Srbiek vypadla pre zdravotné problémy šestica hráčok vrátane kľúčových reprezentantiek.



Nastúpiť nebude môcť kapitánka výberu Dominika Škorvánková, zranenia vyradili aj Dianu Lemešovú, Kristínu Panákovú či Tamaru Morávkovú. Všetky absencie sa podpíšu na tvorbe základnej jedenástky. "Zranenia výrazne ovplyvnia skladbu oproti predošlým zostavám. Pracujeme s tým, momentálne nastavujeme optimálnu zostavu, ktorá by mohla nastúpiť. Vypadli nám skúsené hráčky, ktoré nastupovali od začiatku a mali vplyv na našu hru," uviedol na utorňajšom zraze v Senci asistent trénera Michal Švihorík.



Trénerom po sérii negatívnych informácií vylepšil náladu aspoň návrat Martiny Šurnovskej, ktorá sa zotavila zo zranenia. Napriek početným absenciám skúsená reprezentantka verí, že družstvo zvládne dôležité súboje aj napriek nepriaznivej situácii. "Chceme vyhrať každý zápas a verím, že sa nám to podarí aj napriek absenciám. Keby aj nie, tak pevne dúfam, že aspoň jeden bod si zo Srbska zoberieme," povedala útočníčka Slavie Praha.



Pri neúčasti kľúčových hráčok sa otvára priestor pre dve debutantky. Jednou z nich je obrankyňa Barbora Vargová, ktorá si užívala svoj premiérový zraz: "Nomináciu som vôbec nečakala, keďže iba teraz som skončila v devätnástke. Som za to veľmi vďačná, je super pocit byť na ihrisku s babami, ku ktorým som vzhliadala ako malé dievča."



Slovenky majú po dvoch dueloch na konte jedno víťazstvo nad Izraelom (2:0) a tesnú prehru so Škótskom (0:1). Srbky začali kvalifikáciu bezgólovou remízou so Škótkami, Izraelčanky zdolali 4:2 a patrí im prvé miesto v tabuľke. Vplyvom zranení sa rola favoritiek presúva práve na hráčky z Balkánu. "Ak by sme boli v kompletnom zložení, tak si myslím, že by sme boli zhruba porovnateľní. Aj v poslednom meraní síl to bol vyrovnaný zápas, hrali sme s nimi 0:0. Sú to Srbky, veľmi dôrazné, technické a futbalové. Každý najbližší duel určuje vývoj skupiny," vyjadril sa Švihorík, ktorý spolu s hlavným kormidelníkom Petrom Kopúňom bude musieť uvažovať aj o nasadení menej skúsených hráčok či debutantiek: "Treba povedať, že mladé hráčky sú veľmi šikovné a chcú sa pobiť o miesto. Na druhej strane je to pre nich aj pre nás výzva. Keď si zoberieme, že nám vypadlo šesť hráčok a teraz máme jeden drobný šrám, tak je šanca, že nastúpia. Netvrdím, že od začiatku, aj keď možno áno. Do zápasu je však ešte dosť času a pracujeme na tom."