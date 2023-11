Zoznam priamych postupujúcich na ME je kompletný, Modrič: Zaslúžené

Bratislava 22. novembra (TASR) - Chorvátski futbalisti skompletizovali v utorok zoznam priamych postupujúcich na budúcoročné ME. Nad Arménskom zvíťazili 1:0 a pridali sa tak k 21 tímom vrátane Slovenska, ktoré sa s určitosťou predstavia na šampionáte v Nemecku. Zvyšní traja účastníci vzídu cez play off Ligy národov.



Chorvátom zariadil triumf v 43. minúte Ante Budimir a jeho tím vyhral najtesnejším rozdielom napriek 23 strelám na bránu. Semifinalisti z MS 2022 potrebovali na zaistenie druhého miesta víťazstvo, za určitých okolností by im stačila remíza. "Zaslúžime si byť na ME a teraz máme veľa času na prípravu," uviedol kapitán Chorvátov Luka Modrič pre agentúru AFP. Tridsaťosemročný stredopoliar je so 172 zápasmi rekordér v počet duelov za Chorvátsko a budúcoročné EURO je preňho deviaty veľký turnaj v kariére. "Vatreni" postúpili na šiesty kontinentálny šampionát za sebou a zároveň na siedmy veľký turnaj v rade. Od ME 2004 chýbali Chorváti len na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Spolu s nimi postúpili z D-skupiny aj vedúci Turci a priama miestenka ušla v utorok Walesu, ktorý remizoval s víťazmi skupiny 1:1.



"Takúto hernú úroveň potrebujeme. Ak to dokážeme opäť v marci, budeme v pohode," povedal tréner waleského tímu Robert Page po zápase. Domáci išli do vedenia po góle Neca Williamsa v úvode stretnutia, no v 70. minúte vyrovnal z penalty Yusuf Yazici. Reprezentácia z britských ostrovov ešte môže postúpiť cez play off, kde ju čaká Fínsko, Ukrajina alebo Island.



Istý víťaz B-skupiny z Francúzska si nechal v záverečnom zápase na pôde Grécka ujsť stopercentnú bilanciu. V Aténach remizoval 2:2 a nenadviazal tak na svoj sobotňajší rekordný triumf 14:0 na Gibraltárom. V základe chýbal hviezdny Kylian Mbappe, ktorý trafil v závere duelu žrď. Tréner hostí Didier Deschamps kritizoval po stretnutí nedostatočné zázemie aténskeho štadióna. "Toto je medzinárodná úroveň, v hre nebola kvalifikačná miestenka, ale mohlo to tak byť. Je nesystematické nemať ihrisko s technológiu bránkovej čiary, pretože je drahá. Rozhodcovia si stým ale musia poradiť," neskrýval rozhorčenie francúzsky kormidelník. V play off zabojujú z tejto skupiny práve Gréci, ktorých čaká v C-vetve Kazachstan.



Z "béčka" postúpili priamo aj Holanďania, ktorí sa rozlúčili s kvalifikáciou triumfom 6:0 na pôde Gibraltáru. V stretnutí zaznamenal hetrik Calvin Stengs. Futbalový "trpaslík" tak ukončil kvalifikáciu s nulou na bodovom konte a skóre 0:41. To je najhoršie skóre spomedzi všetkých 53 tímov.



V I-skupine sa stretli dvaja istí postupujúci Rumunsko a Švajčiarsko a domáci vyhrali 1:0 po presnom zásahu Denisa Alibca. V ďalšom stretnutí triumfoval Izrael nad Andorrou 2:0 a v play off narazí v B-vetve na Ukrajinu alebo Island.



Z každej z desiatich kvalifikačných skupín postúpili na ME priamo najlepšie dva tímy. O zvyšných troch účastníkoch prostredníctvom play off sa rozhodne 26. marca, semifinále je na programe o päť dní skôr. Žreb záverečného turnaja sa uskutoční 2. decembra v Hamburgu, jednom z desiatich dejísk samotného šampionátu. Na ME 2024 sa zúčastnia okrem už spomínaných tímov aj Španielsko a Škótsko (A), Anglicko a Taliansko (C), Albánsko a Česko (E), Belgicko a Rakúsko (F), Maďarsko a Srbsko (G), Dánsko a Slovinsko (H) a dvojica Portugalsko a Slovensko z J-skupiny.