Zranený Schick chýba v nominácii Česka

Praha 16. marca (TASR) - Česká futbalová reprezentácia vstúpi do kvalifikácie ME 2024 bez zraneného Patrika Schicka. Dvadsaťsedemročného útočníka trápia problémy so slabinami, ktoré ho sprevádzajú v jeho kariére dlhodobo a vlani absolvoval aj dve operácie.



"Počítali sme s tým, že sa to môže stať. V tíme máme útočníkov, ktorí majú formu a ktorým veríme. Pripravíme sa najlepšie, ako vieme. Patrikovi na diaľku prajeme skoré uzdravenie a veríme, že v ďalších zápasoch kvalifikácie bude k dispozícii," uviedol pre idnes.cz hlavný tréner Jaroslav Šilhavý.



Schick sa vo februári vrátil po zranení do kádra Bayeru Leverkusen, počas uplynulého víkendu však už opäť chýbal v nominácii na zápas proti Werderu Brémy (3:2). Následne necestoval ani na štvrtkovú odvetu osemfinále Európskej ligy proti Ferencvárosu Budapešť.



Česko odštartuje kvalifikáciu 24. marca domácim duelom proti Poľsku. O tri dni neskôr vycestujú Česi do Moldavska.