Turecko zvíťazilo nad Gruzínskom 3:1

F-skupina, 1. kolo:



Turecko - Gruzínsko 3:1 (1:1)



Góly: 26. Müldür, 65. Güler, 90.+6 Aktürkoglu – 32. Mikautadze. Rozhodovali: Tello – Chade, Brailovsky (všetci Arg.), ŽK: Bardakci, Calhanoglu - Kverkvelia, 59.127 divákov.



Turecko: Günok - Müldür (85. Celik), Akayidin, Bardakci, Kadioglu - Ayhan (79. Demiral), Calhanoglu (90.+2 Ozcan) - Güler (79. Yazici), Kökcü, Yildiz (85. Aktürkoglu) - Yilmaz



Gruzínsko: Mamardašvili - Kakabadze, Kvirkvelia (85. Zivzivadze), Kašia, Dvali, Tsitaišvili (74. Lochošvili) - Kochorašvili, Mekvabišvili (89. Altunašvili), Čakvetadze (74. Davitašvili)- Mikautadze, Kvaratskhelia

Turecký brankár Mert Gunok(hore) chytá loptu počas zápasu F-skupiny Turecko - Gruzínsko na ME 2024 vo futbale v Dortmunde 18. júna 2024. Foto: TASR/AP

Dortmund 18. júna (TASR) - Futbalisti Turecka zvíťazili nad Gruzínskom 3:1 v 1. kole základnej F-skupiny na ME v Nemecku. O ich úspešnom vstupe do turnaja rozhodol v 65. minúte Arda Güler, ktorý po gólovo nerozhodnom prvom polčase (1:1) vrátil Turkom náskok. Ich víťazstvo poistil v nadstavenom čase Kerem Aktürkoglu.Hráči Turecka nastúpia na ďalší zápas v sobotu 22. júna v Dortmunde proti Portugalsku (18.00), Gruzínci si v rovnaký deň v Hamburgu zmerajú sily s Českom (15.00).Úvod zápasu herne patril Turkom, ktorí sa prvýkrát dostali do šance v 4. minúte, no Kökçü ani Güler nedosiahli na centrovanú loptu do nebezpečnej pozície. Turci boli blízko ku gólu v 11. minúte, keď Ayhan prestrelil brankára Mamardašviliho, no trafil iba do konštrukcie brány. Krátko na to sa k slovu dostali Gruzínci a Mekvabišviliho strelu ľavačkou vytesnil brankár Günok na roh. Následne sa hra vyrovnala a odvíjala sa medzi šestnástkami. V 26. minúte Turci otvorili skóre, keď Müldür efektnou strelou bez prípravy zatočil loptu, na ktorú Mamardašvili nedosiahol - 1:0. Krátko na to sa Turci tešili aj druhýkrát, ale Yildizov gól neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil VAR. Po polhodine mohli Gruzínci vyrovnať, ale strelu Citaišviliho vyrazil brankár Günok. O dve minúty však už inkasoval, keď Kochorašvili prihral z pravej strany cez Yildiza do šestnástky a nepokrytý Mikautadze prekonal Günoka - 1:1. Ten istý hráč mohol v 36. minúte pridať druhý gól Gruzíncov, ale tesne minul bránu.Aj druhý polčas ponúkol viacero šancí na oboch stranách. Gruzínci ho začali tlakom a viacerými šancami, Turci odpovedali nebezpečným priamym kopom Calhanoglu, na ktorý Mamardašvili dokázal zareagovať. Rozhodujúci moment priniesla 65. minúta, v ktorej sa Güler dostal k strele, ktorú poslal pod hornú žrď a nedal šancu gruzínskemu brankárovi - 2:1. V 87. minúte bol blízko ku gólovej poistke Yazici, ale jeho hlavičku efektne vyrazil Mamardašvili. V nadstavenom čase sa Gruzínci snažili vyrovnať aj s brankárom v šestnástke súpera, no bez úspechu. Naopak, Aktürkolu sa dostal do protiútoku a do prázdnej brány uzavrel na 3:1.