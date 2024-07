Slovenky remizovali s Izraelom 2:2 a postúpili do baráže

kvalifikácia na ME 2025



2. skupina B-divízie:



Izrael - SLOVENSKO 2:2 (2:1)



Góly: 37. Selimhodzičová, 45.+4 Elinavová - 14. Košíková, 89. Bogorová. Rozhodovala: Durmusová (Tur.), ŽK: Alkisiová, Awadová - Horváthová, bez divákov.



Izrael: Beilinová - Almasriová, Awadová (83. Workouová), Alkisiová, Nakavová - Elinavová (63. Ganorová), Steinschneiderová (63. Gouldenová), Davidová - Sharabiová, Sommerová, Selimhodzičová



Slovensko: Korenčiová - Bartovičová, Košíková, Vojteková, Horváthová (65. Vredíková) - Hmírová (65. Fabová), Kaláberová (56. Škerdová), Maťavková (85. Bogorová), Mikolajová - Morávková (56. Ferencová), Šurnovská



hlas (zdroj: sfz.sk):



Peter Kopúň, tréner SR: "Cieľ, ktorým bol postup do play off, sme dnes splnili, ale chcel som viac. Uvedomoval som si, že predošlý zápas bol pre nás kondične náročný a veril som, že striedajúce hráčky nám pomôžu. Som veľmi rád, že Andrea (Bogorová), ktorú som dal na záver do hry, sa nám takto poďakovala. Želám si, aby sme sa náš tím do najbližšieho zápasu v októbri dostal zo všetkých zranení."



ďalší výsledok:



Škótsko - Srbsko 1:0



konečná tabuľka:



1. Škótsko 6 5 1 0 13:1 16*



2. Srbsko 6 4 1 1 11:4 13*



3. SLOVENSKO 6 1 1 4 5:11 4*



4. Izrael 6 0 1 5 5:18 1







*-postup do baráže



Budaörs 16. júla (TASR) - Slovenské futbalistky postúpili do baráže v kvalifikácii ME 2025. V záverečnom šiestom zápase 2. skupiny B-divízie remizovali s Izraelom 2:2 a v tabuľke obsadili konečné 3. miesto. V priamom súboji o tretiu priečku im proti Izraelu stačila nielen remíza, ale aj prehra o jeden gól, keďže v prvom vzájomnom zápase zvíťazili 2:0.Zápas sa hral z bezpečnostných dôvodov bez divákov na neutrálnej pôde v maďarskom Budaörsi. Slovenky mali ideálny vstup do zápasu, keď v 14. minúte Košíková otvorila skóre. Izraelčankám však vyšiel záver prvého dejstva, keď v 37. minúte vyrovnala Selimhodzičová a v 4. minúte nadstaveného času Elinavová otočila skóre na ich stranu. Aj tesná prehra by znamenala postup Sloveniek a tak ich súperky riskovali. Postupovú definitívu zariadila v 89. minúte striedajúca Bogorová, ktorá po štyroch minútach na trávniku vyrovnala na konečných 2:2.