SFZ chce rekordnú návštevu na domácom barážovom dueli s Walesom

Bratislava 17. októbra (TASR) - Spopularizovať ženský futbal v očiach širokej verejnosti je cieľom Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Výbornú príležitosť bude mať na to v piatok 25. októbra od 17.30 h v Poprade, kde ženský národný tím odohrá úvodný barážový zápas o postup na ME 2025 proti Walesu. Generálny sekretár SFZ Peter Palenčík dúfa, že na štadión pod Tatrami s kapacitou 5700 miest si nájde cestu čo najviac priaznivcov a doprajú Slovenkám domácu atmosféru.



Slovenské reprezentantky čaká premiéra v barážovom boji o účasť na európskom šampionáte. "Tento zápas pre nás znamená historický úspech, čo sa týka ženského futbalu. Tak blízko k postupu sme ešte nikdy neboli. Chceli by sme týmto stretnutím naštartovať väčšie povedomie a popularitu ženského futbalu na Slovensku. Práve z toho dôvodu sme sa s naším generálnym partnerom spoločnosťou Lidl dohodli, že spoločnými silami sa pokúsime zápas viac spopularizovať, aby naň prišlo čo najviac ľudí a naše dievčatá zažili pravú atmosféru," uviedol Palenčík pre TASR.



SFZ vníma rastúcu popularitu ženského futbalu v celosvetovom meradle. V súčasnosti svet sleduje snahy približovať sa tomu mužskému. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) má za sebou historický svetový šampionát v Austrálii a na Novom Zélande. Vlaňajší záverečný turnaj lámal aj divácke rekordy, keďže jeden zápas navštívilo v priemere 29.000 ľudí a celková návštevnosť dosiahla 1,7 milióna divákov. Tri stretnutia boli vypredané, keď priaznivci naplnili kapacitu štadióna v austrálskom Sydney (75.784 miest). Na popularizácii žien v tomto športe pracuje aj SFZ. "Hlavne predchádzajúce záverečné turnaje majstrovstiev sveta či majstrovstiev Európy ukázali, že popularita ženského futbalu má stúpajúci trend. Rovnako je pre nás postup reprezentácie do barážových zápasov motívom na to, ako ho môžeme spopularizovať u nás," povedal Palenčík.



V septembri hralo na zrekonštruovanom štadióne v Košiciach A-mužstvo trénera Francesca Calzonu duel Ligy národov proti Azerbajdžanu (2:0). Reprezentácia sa vrátila do metropoly východného Slovenska po dlhých 26 rokoch a prilákala 11.435 divákov. SFZ by rád využil hlad fanúšikov po reprezentačnom futbale aj v Poprade počas duelu s Walesom. Tento zámer potvrdil aj Palenčík: "Zatiaľ máme skúsenosti, že keď sme dali zápas akejkoľvek reprezentácie do mesta, v ktorom sa dlho nič nehralo, tak bol záujem obrovský. Zápas nášho A-tímu v Košiciach to len potvrdil. Veríme, že Poprad je športové mesto, preto dúfame, že kapacita sa naplní v čo najväčšej miere."



SFZ by rád prilákal na tribúny aj rodiny s deťmi, čomu prispôsobil aj program pred samotným výkopom. "Prilákať práve túto skupinu je pre nás motivácia, preto sme sa rozhodli pred zápasom aktivovať určité podujatia pre rodiny s deťmi, aby si užili celý deň. Od rána budú na štadióne zápasy mladých talentov. Ďalej budeme robiť ´fun park´, v ktorom bude od 13.30 h množstvo zaujímavých atrakcií. Bude vystupovať spevák Peter Cmorík a v kolese šťastia si môžu ľudia vytočiť zaujímavé ceny. Takisto bude streetfood jedlo a prítomné budú aj ďalšie atrakcie, ktoré môžu spríjemniť deň celým rodinám," poznamenal Palenčík pre TASR.



Predaj vstupeniek na barážový súboj Sloveniek proti hráčkam z Walesu prebieha na oficiálnom webe SFZ - futbalsfz.sk. Cena vstupeniek je jednotná (3 eurá).