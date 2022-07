Futbalistka Harderová dala mladej fanúšičke dres

Londýn 10. júla (TASR) - Dánska futbalistka Pernilla Harderová urobila po zápase 1. kola skupinovej fázy na ME 2022 s Nemeckom (0:4) krásne gesto pre mladú fanúšičku. Darovala jej dres, no vzápätí ho mladej oslávenkyni vytrhla z rúk dospelá žena a zmizla. Dánska reprezentantka jej vzápätí priniesla nový.



Mladé dievča držalo počas zápasu transparent s nápisom: "Dnes mám narodeniny. Pernilla, môžem dostať tvoj dres?" Futbalistka po zápase prišla k nej a aj napriek trpkej prehre jej ho dala. Po niekoľkých sekundách ho však vytrhla z rúk šťastnej fanúšičky dospelá žena a stratila sa v útrobách štadióna. Keď sa to Harderová dozvedela, dala dievčaťu ďalší dres aj s podpisom.