Dáni zdolali Čechov 5:3 v rozstrele a postúpili do semifinále

ME do 17 rokov - štvrťfinále:



Česko - Dánsko 1:1 (0:0), 3:5 v rozstrele z 11 m



Góly: 71. Penxa - 82. Obi

Larnaka 29. mája (TASR) - Futbalisti Dánska sa stali prvými semifinalistami ME do 17 rokov. V stredajšom štvrťfinále v cyperskej Larnake zdolali rovesníkov z Česka 5:3 v rozstrele z 11 m, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1. Slovenskí futbalisti nepostúpili do vyraďovacej fázy.