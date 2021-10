Slovenská sedemnástka v Minsku prevalcovala Arménsko

kvalifikácia ME 2022 hráčov do 17 rokov

13. skupina:



Slovensko 17 - Arménsko 17 5:0 (3:0)

Góly: 5. a 41. Svoboda, 24. a 54. Rehuš, 82. Záhradník, ŽK: Oravec - V. Hakobjan.

Rozhodoval: Milanovič (Srb.)



zostava SR 17: Baždgoň - Zajac, Homola, Svoboda, Košút (46. Oravec) - Sauer (86. Marko), Šimun, Rehuš (61. Závacký) - Murko (46. Hájovský), Záhradník, Holíček (68. Masaryk)

Minsk 19. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov triumfovali v utorkovom kvalifikačnom zápase ME 2022 nad Arménskom vysoko 5:0. Na turnaji hlavnej fázy v bieloruskom Minsku si tak po úvodnej bezgólovej remíze s domácimi rovesníkmi pripísali prvé víťazstvo. Zverenci reprezentačného trénera Branislava Fodreka sa v záverečnom súboji 13. skupiny stretnú s Anglickom v piatok 22. októbra v Borisove.Postup do ďalšej fázy si vybojujú prvé dva tímy priamo a najlepšie štyri mužstvá z tretích miest z 13. skupín. Finálový turnaj sa bude hrať v máji 2022 v Izraeli.(zdroj: www.futbalsfz.sk):tréner SR 17: