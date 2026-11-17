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Slováci zakončili turnaj na Malte triumfom nad Nórmi 3:2
Z prvej fázy ide ďalej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín.
Autor TASR
Ta' Qali 17. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili aj vo svojom záverečnom zápase na turnaji prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy. V utorok triumfovali nad Nórskom 3:2 a účinkovanie v 5. skupine uzavreli na prvom mieste tabuľky bez straty bodu. Zverenci trénera Martina Žambu mali postup do ďalšej fázy istý už pred stretnutím.
Z prvej fázy ide ďalej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Okrem Slovákov sa z postupu tešili aj druhí Nóri. Krajiny sa následne rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.
Z prvej fázy ide ďalej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín. Okrem Slovákov sa z postupu tešili aj druhí Nóri. Krajiny sa následne rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.
prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov
5. skupina:
Nórsko - SLOVENSKO 2:3 (0:2)
Góly: 50. a 77. Rajkovič - 6. Charamza, 34. Lembakoali (z 11 m), 57. Žofčák
ďalší výsledok:
Malta - Holandsko 1:11 (1:3)
tabuľka:
1. SLOVENSKO 3 3 0 0 13:4 9*
2. Nórsko 3 1 1 1 15:5 4*
3. Holandsko 3 1 1 1 15:7 4
4. Malta 3 0 0 3 1:28 0
* - postup do Ligy A
5. skupina:
Nórsko - SLOVENSKO 2:3 (0:2)
Góly: 50. a 77. Rajkovič - 6. Charamza, 34. Lembakoali (z 11 m), 57. Žofčák
ďalší výsledok:
Malta - Holandsko 1:11 (1:3)
tabuľka:
1. SLOVENSKO 3 3 0 0 13:4 9*
2. Nórsko 3 1 1 1 15:5 4*
3. Holandsko 3 1 1 1 15:7 4
4. Malta 3 0 0 3 1:28 0
* - postup do Ligy A