Futbal-ME19: Francúzi boli priveľké sústo

Trnava 18. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov Albert Rusnák nebol spokojný s výkonom hráčov v prvom vystúpení na "domácom" finálovom turnaji ME tejto vekovej kategórie. Po sobotnom debakli 0:5 v Trnave s francúzskymi rovesníkmi sa mu hodnotilo ťažko, športovo však uznal, že súper prevýšil jeho zverencov vo všetkých činnostiach. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v ďalšom priebehu turnaja ukáže jeho tím viac kvality.



Slováci pritom začali dobre, v úvodných pätnástich minútach robili favorizovanému súperovi problém s vysokým pressingom. Po prvej chybe však "Les Bleus" išli do vedenia a ešte do polčasu pridali druhý gól, ktorým sa dostali pevne do sedla. Po zmene strán prišla trojgólová smršť v priebehu piatich minút a zápas sa už iba dohrával. "Francúzi potvrdili kvalitu, prevýšili nás vo všetkom. Nie nadarmo som hovoril, že patria medzi favoritov turnaja. Prvých 15-20 minút bolo z našej strany slušných, mali sme nejaké možnosti, no dostali sme z prvej vážnejšej šance gól a potom druhý. Chceli sme so zápasom aspoň niečo urobiť a pokúsiť sa znervózniť Francúzov, no v druhom polčase prišli tri góly v priebehu piatich minút. Bohužiaľ, neukázali sme kvalitu na lopte. Keď chceme pomýšľať na úspech, musíme ukázať, že vieme hrať futbal. Iba bojovnosť nestačí. Dnes sme smerom dopredu ani dozadu veľa neukázali," vravel po zápase tréner slovenského výberu.



Podľa Rusnáka bude potrebné dať hráčov po ťažkej prehre fyzicky i mentálne dohromady, pretože turnaj sa ešte iba začal. "Treba dať mužstvo dokopy, niektorých hráčov už v závere chytali kŕče. Je na nás, aby sme ich dali dokopy aj v hlavách. Niečo podobné sa nám už stalo, takže s tým máme skúsenosti. Kvalita na tomto turnaji je veľká, no ja verím, že proti Taliansku vybehne na trávnik úplne iné mužstvo. Talianski hráči nehrajú v takom počte dospelý futbal ako Francúzi, ale videl som zápasy Primavery a tá má tiež vysokú úroveň. Musíme odviesť viac práce na ihrisku a pripraviť hráčov lepšie ako na Francúzov. Musíme dať hlavy hore, pre nás sa turnaj nemôže skončiť prvým zápasom," burcoval kouč SR.



Ďalší súboj odohrajú Slováci v utorok 21. júna o 17.30 h opäť v Trnave s Talianskom. V piatok 24. júna si v rovnakom čase a na rovnakom mieste zmerajú sily s rumunskou devätnástkou. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z oboch skupín. "Musíme zápas s Francúzskom vyhodiť z hlavy a sústrediť sa na ďalší s Talianskom. Stále je v hre šesť bodov a náš cieľ ísť aspoň na MS stále platí," poznamenal kapitán a útočník Timotej Jambor.