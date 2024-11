Slovenky na úvod prehrali s favorizovaným Portugalskom 0:2

kvalifikácia ME hráčok do 19 rokov:



2. skupina A-divízie:



Portugalsko – Slovensko 2:0 (2:0)



Góly: 60. Brasová, 76. Gunišová (vlastný)







ďalší výsledok:



Francúzsko - Severné Macedónsko 4:0 (2:0)

Faro 27. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov neúspešne vstúpili do turnaja 1. fázy kvalifikácie ME 2025. V stredajšom stretnutí 2. skupiny A-divízie prehrali v Portugalsku s favorizovanými domácimi rovesníčkami 0:2.Slovenky sa v meste Faro stretnú ešte s Francúzskom (v sobotu 30. novembra o 14.00 h) a Severným Macedónskom (v utorok 3. decembra o 17.00), ich cieľom je udržať sa v A-divízii (Ligy A).