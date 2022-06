Futbal-ME19: Slováci v úvodnom zápase utrpeli debakel s Francúzskom

A-skupina



Trnava



Slovensko - Francúzsko 0:5 (0:2)



Góly: 34. a 59. Bonny, 57. a 62. Virginius, 16. Tchaouna. ŽK: Jambor - Toure. Rozhodoval: Krogh (Dán.), 5238 divákov.



SR: Baláž - Kopásek, Luka, Kóša (66. Ujlaky), Šikula - Hollý (46. Oravec), Gajdoš, Halabrín (70. Sauer) - Griger (78. Sliacky), Jambor, Mišovič (46. Gaži)



Francúzsko: Lo-Tutala - Pereira, Camara, Toure, Hadjam - Bondo (49. Da Silva), Adeline (66. Cisse), Diouf - Virginius (66. Ba), Bonny (75. Arconte), Tchaouna (75. Ben Seghir)

Trnava 18. júna (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii nevyšiel vstup do finálového turnaja ME hráčov do 19 rokov. V sobotnom stretnutí A-skupiny utrpela v Trnave debakel 0:5 s francúzskymi rovesníkmi. Po dva góly trojnásobných európskych šampiónov strelili Warren Bondo a Alan Virginius, ktorí nadviazali na otvárací presný zásah Louma Tchaounu.Zverenci Alberta Rusnáka sa najbližšie v utorok 21. júna o 17.30 h opäť v Trnave stretnú s Talianskom. V piatok 24. júna si v rovnakom čase a na rovnakom mieste zmerajú sily s rumunskou devätnástkou. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z oboch skupín.Slováci začali aktívne a vysokým pressingom sprvoti nedovolili Francúzom rozvinúť ich ofenzívne manévre. Postupne sa však favorit začal presadzovať a držať loptu častejšie na kopačkách. V 16. minúte otvorili Francúzi skóre, keď Pereira naservíroval loptu ako na podnose Tchaounovi a ten ju zblízka napálil do prázdnej bránky - 0:1. Po polhodine sa na hranici šestnástky uvoľnil Virginius a jeho točená strela tesne minula ľavú žrď slovenskej bránky. O chvíľu neskôr si s jeho štipľavým pokusom poradil Baláž. Tento úsek hry jasne patril mladíkom "Les Bleus" a tí svoju prevahu pretavili do strelenia druhého gólu. V 34. minúte sa Virginius prevtelil do role asistenta, krížnym centrom našiel Bonnyho, ktorý v sklze skóroval do opustenej bránky - 0:2. V 36. minúte sa pred francúzskym brankárom prebíjal do šance Gajdoš, ale k zakončeniu sa napokon nedostal.V 50. minúte predviedol pekné sólo striedajúci Gaži, na ktorého konci však bola nepresná strela. Na opačnej strane zachránil Baláž svoj tím od tretieho gólu, keď sa vyznamenal pri strele Pereiru a loptu vyrazil na roh. Potom však Francúzi v plnej kráse predviedli svoje umenie, keď v rozmedzí 57. až 62. minúty po vyšachovaní súperovej obrany trikrát gólovo udreli. Slováci boli zrelí na "uterák", ich psychika utrpela tvrdú ranu. Záverečnú polhodinu však dohrali bez ďalšieho inkasovaného gólu, hoci sami vpredu nedokázali nič vymyslieť.