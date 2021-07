Anglicko neuspelo na MS či EURO v rozstrele už siedmykrát

England's Bukayo Saka has his shot saved in the penalty shoot-out during the Euro 2020 soccer championship final match between England and Italy at Wembley Stadium in London, Sunday, July 11, 2021.Hráč Anglicka Bukayo Saka nepremieňa penaltu počas penaltového rozstrelu vo finále EURO 2020 proti Taliansku, vo Wembley, 11. júla 2021.