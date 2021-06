Belgičania na úvod bez de Bruyneho, chýbať bude aj Witsel

Petrohrad 11. júna (TASR) - Belgickí futbalisti nemôžu v úvode európskeho šampionátu počítať s hviezdnym Kevinom de Bruynem. V piatok podvečer to potvrdilo aj vedenie tímu prostredníctvom twitteru. Miestne médiá už predtým informovali, že dvadsaťdeväťročný stredopoliar neodcestuje s tímom do Petrohradu, kde Belgicko v sobotu nastúpi proti domácemu Rusku.



Hráč Manchestru City utrpel zranenie tváre vo finále Ligy majstrov, v ktorom zvíťazila londýnska Chelsea 1:0, a následne podstúpil operáciu. Belgická reprezentácia zatiaľ nepotvrdila správy o jeho vypadnutí z kádra. Podľa miestnych médií by sa mohol pripojiť k tímu neskôr. „Či budem môcť hrať? Dúfajme, že v druhom zápase proti Dánsku," citovali hráča.



Ako informovala agentúra DPA, v úvodnom dueli nebude Belgičanom k dispozícii ani Axel Witsel. Stredopoliar Borussie Dortmund bol prekvapením v nominácii trénera Roberta Martineza, keďže od januára nehral pre zranenie achilovky. Zdravotné problémy mal aj Eden Hazard, ale ten by mal byť v sobotu fit.