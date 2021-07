Belgičania nestačili na Taliansko a vo finále si tak nezahrajú

Belgičan Romelu Lukaku reaguje po nepremenenej gólovej šanci vo štvrťfinálovom zápase Belgicko - Taliansko na EURO 2020 vo futbale v Mníchove 2. júla 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Futbalistom Belgicka síce patrí prvá priečka v rebríčku FIFA, no finále veľkého turnaja si opäť nezahrajú. Vo štvrťfinále EURO 2020 podľahli v piatok v Londýne Talianom 1:2.Zverenci trénera Roberta Martineza suverénne ovládli B-skupinu, keď nestratili ani bod a dokázali vo svoj prospech otočiť aj duel v Kodani proti domácim Dánom, ktorých mohutne podporovali emóciami zasiahnutí fanúšikovia. V osemfinále dokázali vyradiť aj obhajcov titulu z Portugalska a aj vo štvrťfinále predviedli smerom dopredu kvalitné predstavenie.Lenže omladená "" sa od súpera v prvom polčase dokázala odpútať, keď sa strelecky presadili Nicolo Barella a Lorenzo Insigne. "" ťažko hľadal slová španielsky kouč Belgičanov.V červenom drese sa na trávniku predstavil napokon aj hviezdny Kevin De Bruyne, ktorý musel proti Portugalsku striedať s poraneným členkom. Kapitán Eden Hazard nastúpiť nemohol pre problémy so zadným stehenným svalom. "" citovala Martineza agentúra AFP.Belgičania nedokázali na vrcholnom podujatí zdolať súpera z Apeninského polostrova už piatykrát, proti žiadnemu inému súperovi nemajú takú nepriaznivú bilanciu. Nepomohlo im ani to, že svoju streleckú formu potvrdil Romelu Lukaku. Skóroval z penalty a strelil tak 24. gól za uplynulých 23 vystúpení v národnom drese. "" pripustil Martinez.Taliani sa po suverénnom prvenstve v A-skupine bez straty bodu zapotili v osemfinále proti Rakúsku a zvíťazili až po góloch v predĺžení 2:1. Vo štvrťfinále však opäť ukázali svoju kvalitu. Tréner Roberto Mancini nemusel po stretnutí šetriť superlatívmi. "" prízvukoval Mancini v rozhovore pre RAI Sport.V semifinále Talianov čakajú Španieli, ktorým majú čo vracať. Obe mužstvá na seba narazia na štvrtom európskom šampionáte za sebou. Stretli sa aj v kvalifikácii na MS 2018, v ktorej Taliansko dokázalo proti stredomorskému konkurentovi získať iba bod a aj zásluhou toho nepostúpilo do Ruska. V roku 2012 si to obe reprezentácie rozdali vo finále ME, Španielsko zvíťazilo hladko 4:0. "" povedal kouč Talianov bezprostredne po stretnutí.