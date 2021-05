Benzema má po návrate najvyššie ambície

Paríž 25. mája (TASR) - Karim Benzema sa po šiestich rokoch vrátil do francúzskej futbalovej reprezentácie a má s ňou najvyššie ambície. Tridsaťtriročný útočník chýbal v najcennejšom drese od roku 2015, keď sa zaplietol do škandálu s vydieraním spoluhráča z národného tímu Mathieua Valbuenu.



Tréner Didier Deschamps ho však pred ME omilostil a zaradil ho do nominácie. "Chcem vyhrať trofej a prispieť niečim výnimočným," povedal podľa agentúry AFP Benzema. V tejto sezóne sa stal s 30 gólmi najlepším strelcom Realu Madrid. Dvadsaťgólovú hranicu prekonal tretíkrát za sebou, zatiaľ v každom ročníku od odchodu Cristiana Ronalda.



V nominácii sa objavil napriek pravidelnej kritike Deschampsa, ktorý ho uplynulé roky prehliadal. Vedenie reprezentácie i Francúzskej futbalovej federácie dokonca obvinili z rasizmu: "Povedali sme si nejaké veci, mnoho vecí, ktoré sme si potrebovali vysvetliť. Bola to dobrá a dôležitá debata. Neprišiel som do tímu nikoho zatieniť, ale prispieť tým, čo viem."



Francúzsko sa na EURO predstaví v F-skupine spoločne s Portugalskom, Nemeckom a Maďarskom. Šampionát sa začne 11. júna a potrvá mesiac.