Blinda hlboko zasiahol Eriksenov kolaps

Amsterdam 14. júna (TASR) - Holandský futbalista Daley Blind odohral v nedeľnom zápase ME proti Ukrajine 64 minút, no už samotný štart mu dal zabrať.



Tridsaťjedenročný obranca má po problémoch so srdcom implantovaný kardiostimulátor, o to s väčšou hrôzou sledoval sobotný kolaps Christiana Eriksena v dueli Dánska s Fínskom. Podľa jeho slov mal čo robiť, aby vôbec dokázal nastúpiť na úvodné vystúpenie oranjes v C-skupine.



Blindovi v roku 2019 diagnostikovali zápal srdcového svalu. Keď videl, ako Eriksen priamo na ihrisku bojuje o život, pohlo to s ním asi viac ako s kýmkoľvek iným. "Bolo to veľmi ťažké, pre mňa aj moju rodinu. Malo to na mňa veľký dopad a mnohé som si uvedomil," povedal podľa agentúry AP Blind, ktorý sa s Eriksenom stretol počas spoločného pôsobenia v Ajaxe Amsterdam.



Hoci napokon nastúpil proti Ukrajine, keď v 64. minúte striedal, bolo na ňom vidieť emocionálne vyčerpanie. "Musel som prekonať psychický blok, aby som dokázal hrať. Bolo pre mňa mimoriadne ťažké odohrať zápas," priznal Blind.



Dvadsaťdeväťročný Eriksen odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Približne po pätnásťminútovej resuscitácii sa ho lekárom podarilo oživiť a pri vedomí transportovať do nemocnice. V nedeľu bol už v stabilizovanom stave a poďakoval sa všetkým za pomoc a podporu. Príčina zástavy zatiaľ nie je známa a na Dána čakajú ďalšie vyšetrenia.