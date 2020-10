Bosna v semifinále baráže proti S.Írsku, Weissovci s Bieloruskom

Program semifinálových zápasov baráže o EURO 2020 - ŠTVRTOK:



A-divízia



20.45 Island - Rumunsko /Reykjavík/

20.45 Bulharsko - Maďarsko /Sofia/



B-divízia



20.45 SLOVENSKO - Írsko /NFŠ Bratislava/

20.45 Bosna a Hercegovina - Severné Írsko /Sarajevo/



C-divízia



20.45 Škótsko - Izrael /Glasgow/

20.45 Nórsko - Srbsko /Oslo/



D-divízia



18.00 Gruzínsko - Bielorusko /Tbilisi/

20.45 Severné Macedónsko - Kosovo /Skopje/

Bratislava 7. októbra (TASR) - Baráž o futbalové EURO 2020 spozná vo štvrtok osem finalistov. Slovenská reprezentácia privíta v Bratislave výber Írska, druhú semifinálovú dvojicu B-divízie tvoria Bosna a Hercogovina a Severné Írsko. Gruzínsko pod vedením slovenského kouča Vladimíra Weissa sa v boji o postup do finále v D-divízii stretne doma s Bieloruskom.Z baráže vzídu zostávajúci štyria účastníci európskeho šampionátu, ktorý pre pandémiu koronavírusu odložili na budúci rok. Extra motiváciu budú mať Maďarsko, Írsko, Rumunsko a Škótsko, keďže tieto krajiny figurujú medzi dvanástimi hostiteľmi budúcoročného turnaja.Slováci v prípade postupu do finále nastúpia v rozhodujúcom súboji o účasť na ME 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. Vo štvrtok pustia na sarajevský štadión Grbavica 2000 fanúšikov, keďže od októbra UEFA umožnila návrat divákov na štadióny v prípade, že to povolia aj miestne orgány. Ich počet nesmie presiahnuť 30 percent kapacity štadióna a na tribúny sa dostanú iba priaznivci domáceho tímu.," povedal pred duelom v Bosne kouč Severného Írska Ian Baraclough. Veľká časť jeho tímu sa už predstavila na EURO 2016, v boji o MS 2018 neuspeli Severní Íri v baráži so Švajčiarskom. "," dodal Baraclough, ktorý nemusel riešiť v kádri žiadne zdravotné problémy. Naopak, v tíme Bosny sa objavil koronavírus - pred play off mali pozitívne testy asistent trénera Rusmir Cviko i krídelník Haris Duljevič a museli ísť do karantény. Domáci sa budú spoliehať na kanoniera Edina Džeka i na fakt, že Severných Írov zdolali dvakrát v LN 2018/2019.Island v najvyššej A-divízii hostí Rumunsko. "" povedal tréner Islandu Erik Hamrén. Víťaz tohto zápasu pocestuje vo finále na pôdu jedného z dvojice Bulharsko - Maďarsko. V Sofii bude môcť byť na zápase limitovaný počet 4000 divákov. "," tvrdí kouč Maďarska Marco Rossi.Nóri v semifinále C-divízie privítajú na štadión Ullevaal v Osle Srbsko. Ich hviezdny útočník Erling Haaland ešte ani nebol na svete, keď sa jeho krajania naposledy predstavili na EURO v roku 2000. Domáca federácia dala do predaja 200 vstupeniek. "," povedal kouč Nórov Lars Lagerbäck. Úspešnejší z tohto duelu nastúpi vo finále baráže doma proti víťazovi strenutia Škótsko - Izrael. Oba tímy sú v prebiehajúcej edícii súpermi Slovenska v Lige národov, v nej sa spolu stretli aj v premiérovom ročníku. "" uviedol kormidelník Škótska Steve Clarke.Gruzínsko pod taktovkou slovenského kouča Weissa sa v Tbilisi stretne s Bieloruskom. "," vyhlásil tréner Bieloruska Michail Marcheľ. V druhom semifinále tejto divízie sa Kosovo, ktoré bojuje o historicky premiérovú účasť na vrcholnom podujatí, predstaví na pôde Severného Macedónska.