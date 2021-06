Dánsky dynamit rozprášil v osemfinále Wales 4:0

Tréner Walesu Robert Page počas osemfinále ME vo futbale Wales - Dánsko 26. júna 2021 v Amsterdame. Foto: TASR/AP

Amsterdam 27. júna (TASR) - Futbalisti Dánska ukázali, že sa už striasli negatívnych emócií po kolapse Christiana Eriksena a v osemfinále ME 2020 proti Walesu dominovali. Zvíťazili 4:0, keď sa o úvodné dva góly v Amsterdame postaral Kasper Dolberg a v závere pridali ešte poistku aj Joakim Maehle a Martin Braithwaite.Dáni v sobotu impozantným spôsobom pripomenuli najväčší úspech ich reprezentácie. Na deň presne pred 29 rokmi, 26. júna 1992 v Göteborgu, zdolali vo finále ME 2:0 Nemcov a získali titul európskych majstrov. Ešte predtým na šampionáte vo Švédsku v semifinále proti Holandsku skóroval dvakrát Henrik Larsen a odvtedy vo vyraďovacích bojoch žiaden Dán viac ako raz sieť nerozvlnil. Až prišiel v Amsterdame Dolberg, ktorý hrával za miestny Ajax v rokoch 2016-2019. "" neskrýval po zápase podľa AP nadšenie útočník francúzskeho Nice, ktorý sa presadil v 27. a 48. min.Spokojnosťou mohol sršať aj tréner Dánov Kasper Hjulmand. "" pripomenul Hjulmand.Od futbalistov Walesu sa pred šampionátom veľmi neočakávalo zopakovanie prekvapenia z predchádzajúcich ME, na ktorých doputovali až do semifinále. Napriek tomu ich záverečné vystúpenie sklamalo. "" priznal tréner Walesu Robert Page.Dáni sa vo štvrťfinále predstavia v sobotu 3. júla o 18.00 SELČ v Baku. Ich súper vzíde z dvojice Holandsko - Česko.