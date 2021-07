Maguire: Do semifinále ideme sebavedomejší ako na MS 2018

Londýn 5. júla (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Maguire pred stredajším semifinále proti Dánsku na EURO 2020 neskrýva optimizmus. Tvrdí, že anglický tím je sebavedomejší ako pred semifinálovým duelom na MS 2018, v ktorom podľahol Chorvátsku 1:2.



"Do zápasu s Dánmi pôjdeme s väčším sebavedomím ako pred tromi rokmi do duelu s Chorvátmi. Budeme mať výhodu domáceho prostredia, do Wembley príde 60.000 fanúšikov. Som presvedčený, že s ich pomocou sa nám podarí splniť sen. Hráči, realizačný tím i všetci v bubline veria, že je v našich silách postúpiť do finále," nechal sa počuť obranca Manchestru United, ktorý prispel gólom k štvrťfinálovému víťazstvu 4:0 nad Ukrajinou. Informovala o tom agentúra AFP.