Dán Eriksen mal na ME zástavu srdca, lekári vysvetlenie ešte nemajú

Kodaň 13. júna (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen mal v sobotňajšom zápase B-skupiny majstrovstiev Európy s Fínskom (0:1) zástavu srdca. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii to uviedol lekár dánskeho tímu Morten Boesen. Hráč Interu Miláno je deň po kolapse v stabilizovanom stave.



"Bol preč, no podarilo sa nám ho oživiť. Stačilo raz použiť defibrilátor. To je pomerne rýchlo," upokojoval verejnosť doktor Boesen.



Lekár dánskej reprezentácie však pripustil, že Eriksen mohol dopadnúť oveľa horšie, ak by ho zdravotné komplikácie zastihli inde, ako na vrcholnom podujatí s prístupom k špičkovému zdravotníckemu vybaveniu. "Čas od kolapsu k momentu, keď sa mu dostalo zdravotnej starostlivosti bol kľúčový. Netrvalo to dlho a to môže byť rozhodujúce."



Eriksen zostáva hospitalizovaný v nemocnici v Kodani. "Nemáme ešte vysvetlenie toho, čo sa stalo. To je aj dôvod prečo zostáva v nemocnici," cituje Boesena agentúra AFP.



Tréner Kasper Hjulmand prezradil, že so svojím zverencom komunikoval cez videohovor a že Eriksen sa viac zaujímal, ako sa darí jeho spoluhráčom. "To je typický Christian. Bolo však dobré vidieť ho usmievať sa," priznal dánsky kouč.



Duel sa po dlhšej pauze napokon dohral ešte v sobotu večer a Dáni prehrali 0:1. Tréner Hjulmand netajil, že sa mu nepáčilo rozhodnutie dokončiť stretnutie už v daný deň. "Ak mám byť úprimný, nemyslím si, že sme mali byť späť na ihrisku," vyhlásil dánsky kouč. Súhlasil s ním aj športový riaditeľ Peter Möller. "Bolo to nesprávne a ťažké rozhodnutie. Rozhodovanie sa medzi tým, či sa malo hrať už v ten istý večer, alebo nasledujúci deň, nemali hráči vôbec robiť."