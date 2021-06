Hinteregger a Grillitsch budú Rakúsku k dispozícii v osemfinále

Seefeld 25. júna (TASR) - Obranca Martin Hinteregger a stredopoliar Florian Grillitsch budú futbalistom Rakúska k dispozícii v osemfinálovom dueli ME 2020 proti Taliansku.



Obaja mali problémy so slabinami, ale v piatok už absolvovali tímový tréning. Kouč Franco Foda tak s nimi môže poćítať v sobotňajšom súboji na londýnskom štadióne Wembley (21.00 SELČ). Rakúsko si postup do vyraďovacej časti ME vybojovalo premiérovo v histórii. Taliani ťahajú 30-zápasovú sériu bez prehry, pripomenula agentúra DPA.