Llorente sa opäť pripojil k španielskej reprezentácii

Madrid 11. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Diego Llorente sa opäť pripojil k národnému tímu, ktorý sa pripravuje na svoj úvodný zápas v "slovenskej" E-skupine ME 2020. Dvadsaťsedemročný obranca dostal zelenú k návratu po tom, ako úrady uznali, že pri jeho prvom pozitívnom teste na koronavírus išlo zrejme o falošnú pozitivitu.



Stopér Leedsu mal pozitívny nález v utorok a hneď sa izoloval od zvyšku tímu. Odvtedy absolvoval štyri testy na koronavírus a všetky mali negatívny výsledok. Mohol sa tak v piatok vrátiť do mužstva. Ešte pred Llorentem mal pozitívny test Sergio Busquets, kapitán tímu musel zameriť do desaťdňovej karantény a určite vynechá úvodný duel na ME so Švédskom (v pondelok 14. júna v Seville). Podľa španielskeho tímu sa Busquets cíti zdravotne dobre a verí, že sa stredopoliar FC Barcelona počas turnaja pridá k mužstvu.



Španielskych reprezentantov v piatok zaočkovali proti koronavírusu. Vakcináciu uskutočnili zdravotníci zo španielskych ozbrojených síl vo výcvikovom zariadení tímu neďaleko Madridu. Španieli uzavrú svoje vystúpenie v skupinovej fáze 23. júna v Seville zápasom so Slovenskom.