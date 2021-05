Lobotka je už fit a pripravený pobiť sa o nomináciu na Euro

Bratislava 28. mája (TASR) - Zdravotné problémy ho vyradili z marcového štartu kvalifikácie MS 2022, no Stanislav Lobotka je už opäť pri slovenskej futbalovej reprezentácii. Prekonal silnú angínu a zápalové ochorenie mandlí, už je však v rakúskom Windischgarstene v prípravnom kempe SR pred záverečným turnajom Euro 2020.



"Našťastie, mandle mám už chirurgicky vybrané, takže do budúcnosti je táto záležitosť vyriešená,“ citoval oficiálny web SFZ stredopoliara SSC Neapol, v ktorom v tejto sezóne veľa príležitostí nedostal. "Ono nie je moc čo hodnotiť, viacmenej som nehrával. V zime som chcel situáciu riešiť zmenou klubu, tréner s tým však nesúhlasil. Z toho som bol rozčarovaný ešte viac.“



Bývalý hráč Celty Vigo bol pred štyrmi rokmi jedným z lídrov slovenskej 21-ky na európskom šampionáte v Poľsku. V aktuálnom kádri je tiež niekoľko jeho ďalších spoluhráčov z úspešného juniorského EURO.



"Štyri roky ubehli, kým vtedy sme boli ´deti´, teraz sa bavíme o seniorskej kategórii. Narazíme na veľké tímy, čakajú nás zápasy proti veľkým hráčom, samozrejme, ak budeme hrať to, čo hrať vieme, môžeme byť úspešní. Verím, že z hľadiska výsledkov zápasov to tak bude. Ak by sme dosiahli aj teraz proti týmto súperom dva víťazstvá, bolo by to veľmi dobré," uviedol Lobotka. Na ME do 21 rokov zdolali vtedy Slováci Poľsko 2:1 a Švédsko 3:0.



Defenzívny stredopoliar si na EURO môže zahrať aj proti Španielom, z La Ligy má bohaté skúsenosti: "Španieli sú si vedomí svojich vysokých kvalít a vedia, kedy si čo môžu a nemôžu dovoliť. Môžeme špekulovať, že ak by vyhrali prvé dva zápasy, v treťom by mohli nastúpiť proti nám v pozmenenej zostave, ale tak či tak to budú hráči európskych parametrov. Tak či tak to bude len na nás, aby sme sa aj na takéhoto súpera dobre pripravili."



Bývalý hráč Trenčína či dánskeho Nordsjaellandu je pripravený pobiť sa o prienik do záverečnej nominácie. "Bol by to vrchol tejto sezóny. Ja urobím počas prípravného kempu všetko čo bude v mojich silách, samozrejme, o finálnej nominácii bude rozhodovať tréner.“