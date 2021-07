Londýnska polícia varuje pred veľkými zhromaždeniami počas finále ME

Londýn 10. júla (TASR) - Londýnska polícia upozornila anglických futbalových fanúšikov, aby sa počas nedeľňajšieho finále ME 2020 nezhromažďovali v uliciach vo veľkom počte. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu prestanú vo Veľkej Británii platiť až 19. júla.



Na zápas medzi Anglickom a Talianskom sa do Wembley chystá 65.000 divákov, čo bude najväčšia návšteva na futbale v Británii od vypuknutia pandémie. Polícia apeluje, aby do ulíc vyšli iba fanúšikovia so vstupenkou na štadión alebo do fanzóny či s rezerváciou do podniku. Niektoré mestá v Anglicku pripravujú fanzóny s platnými opatreniami, jedna bude aj na londýnskom námestí Trafalgar Square.