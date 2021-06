Tréner Talianov Mancini obmení zostavu, proti Walesu chce víťazstvo

Rím 19. júna (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini chce v záverečnom zápase svojho tímu v A-skupine ME proti Walesu urobiť zmeny na viacerých pozíciách. Po zranení by sa mal na trávniku predstaviť aj Marco Verratti.



Taliansku stačí na prvenstvo v skupine získať bod. "Čaká nás tretí zápas za desať dní, otepľuje sa, potrebujeme čerstvých hráčov. Verratti potrebuje zápasovú prax, už dlhšie trénuje s tímom, je v poriadku. Nezáleží na tom, či sa predstaví jeden, alebo druhý tím. Hráme, aby sme vyhrali. To je naša zásada," prízvukoval tréner Mancini podľa DPA.