Na lavičku Holandska by sa mal vrátiť van Gaal

Amsterdam 8. júla (TASR) – Louis van Gaal je hlavný kandidát na post trénera holandskej futbalovej reprezentácie. Šesťdesiatdeväťročný kouč by mal podľa denníka AD nahradiť vo funkcii Franka de Boera, ktorý sa po dohode so zväzom rozhodol lavičku opustiť po neúspechu v osemfinále ME 2020 proti Česku (0:2).



Van Gaal viedol Holanďanov už v období 2012-2014 a priviedol ich k bronzu na MS 2014 v Brazílii. Na klubovej úrovni trénoval Bayern Mníchov, FC Barcelona, Manchester United či Ajax Amstredam. Informovala o tom agentúra DPA.