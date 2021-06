Na ME sa skončila skupinová fáza, kto s kým v osemfinále?

osemfinálové dvojice:



sobota 26. júna



18.00 Wales - Dánsko (Amsterdam)

21.00 Taliansko - Rakúsko (Londýn)



nedeľa 27. júna



18.00 Holandsko - Česko (Budapešť)

21.00 Belgicko - Portugalsko (Sevilla)



pondelok 28. júna



18.00 Chorvátsko - Španielsko (Kodaň)

21.00 Francúzsko - Švajčiarsko (Bukurešť)



utorok 29. júna



18.00 Anglicko - Nemecko (Londýn)

21.00 Švédsko - Ukrajina (Glasgow)

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti vypadli na EURO 2020 v skupinovej fáze po prehre 0:5 so Španielskom. Stredajšie záverečné zápasy v ich E, resp. v F-skupine rozhodli aj o definitívnom zložení osemfinálových dvojíc. Víťazi "slovenskej" skupiny Švédi sa v Glasgowe stretnú v utorok 29. júna s Ukrajinou. Španieli ako druhý tím "éčka" nastúpia o deň skôr v Kodani proti úradujúcim vicemajstrom sveta Chorvátom.Už skôr bolo známe, že boje o elitnú osmičku odštartuje duel Walesu s Dánskom v sobotu 26. júna v Amsterdame, v rovnaký deň sa stretnú v londýnskom Wembley Taliani a Rakúšania.V záverečný hrací deň skupinovej fázy sa rozhodlo aj o postupe od pondelka čakajúcej Ukrajiny z 3. miesta v C-skupine, resp. o tom, že v nedeľu 27. júna sa v Budapešti skonfrontujú Holanďania s Českom a v Seville Belgičania s obhajcom z Portugalska.V Mníchove sa trápili Nemci, ktorí prehrávali s Maďarmi 0:1 aj 1:2. Napokon dosiahli potrebnú remízu 2:2 a vo Wembley sa stretnú s Anglickom v utorok 29. júna. Úradujúci majstri sveta Francúzi budú hrať osemfinále v pondelok 28. júna v Bukurešti proti Švajčiarom.O zložení dvojíc v prvom kole play off rozhodol modul troch postupujúcich zo skupín A, C, D a F.1. Portugalsko 3 1 1 1 7:6 4 *2. Česko 3 1 1 1 3:2 4 *3. Švajčiarsko 3 1 1 1 4:5 4 *4. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3 *----------------------------------5. Fínsko 3 1 0 2 1:3 36. SLOVENSKO 3 1 0 2 2:7 3* - postup do osemfináleTaliansko, Wales, ŠvajčiarskoBelgicko, DánskoHolandsko, Rakúsko, UkrajinaAnglicko, Chorvátsko, ČeskoŠvédsko, ŠpanielskoPortugalsko, Francúzsko, NemeckoTurecko, Fínsko, Rusko, Severné Macedónsko, Škótsko, SLOVENSKO, Poľsko, Maďarsko