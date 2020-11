Ohlasy médií na postup futbalovej reprezentácie SR na ME 2020

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ohlasy médií na postup slovenskej futbalovej reprezentácie na ME 2020 po štvrtkovom víťazstve vo finále baráže na pôde Severného Írska 2:1 po predĺžení.



BBC: "Severnému Írsku nebolo súdené... Fanúšikovia zostali na štadióne, aby sa poďakovali hráčom, ktorí odovzdali všetko, no vo štvrtok večer to nebolo v ich silách. Jonny Evans zdraví divákov, Kyle Lafferty je v slzách a Slováci oslavujú v klbku na opačnom konci."



Sky Sports: "Sen Severného Írska o EURO sa rozplynul tragédiou v predĺžení."



The Guardian: "Slovensko zužitkovalo dve defenzívne chyby súpera a stačilo mu to, aby pridalo Severné Írsko k Írsku na zozname svojich skalpov na ceste na EURO."



Daily Mirror: "Severné Írsko do toho dalo maximum, ale chýbala mu rozdielová kvalita a jeho hráči si mohli počínať lepšie pri oboch inkasovaných góloch."



Belfast Telegraph: "Severné Írsko sa ponorilo do smútku v predĺžení. Michal Ďuriš poslal vo Windsor Parku Slovensko na EURO."



Irish Independent: "Namiesto EURO zavládol v Severnom Írsku žiaľ po tom, ako prehralo v predĺžení so Slovenskom."





Irish Times: "Slovensko udrelo na konci a ukončilo nádeje Severného Írska o účasti na EURO."





UEFA: "Slováci slávia v Belfaste. Slovensko, Škótsko, Severné Macedónsko a Maďarsko sa kvalifikovali počas dramatickej finálovej noci play off."



idnes.cz: "Postupová radosť vládne aj na Slovensku. Zvíťazilo v Severnom Írsku 2:1 po predĺžení a druhýkrát za sebou postúpilo na záverečný turnaj. V 110. minúte rozhodol Ďuriš."



eurofotbal.cz: "Severné Írsko je pre Slovensko, zdá sa, zasľúbená krajina. Pred vyše dekádou tam spravilo výrazný krok za svojimi dosiaľ jedinými majstrovstvami sveta, teraz v Belfaste pre zmenu vybojovalo svoju druhú účasť na zraze európskej smotánky. Vďaka gólu Michala Ďuriša z druhej polovice predĺženia sa v skupine môže tešiť na Španielov či poľských susedov."