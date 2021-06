EURO 2020: Poľsko zvolí na Slovákov agresívnu hru, chce vyhrať

Petrohrad 14. júna (TASR) - Poľskí futbalisti majú jasný zámer zdolať Slovákov a vstúpiť do EURO 2020 ziskom troch bodov. Podľa ich portugalského trénera Paula Sousu to dokážu vtedy, ak budú hrať koncentrovane a agresívne, pričom by mala rozhodnúť väčšia kvalita kádra v porovnaní so súperom.



Poliaci absolvovali nedeľný predzápasový tréning ešte v domácom kempe v Gdansku, potom sa letecky presunuli do Petrohradu, dejiska prvého súboja E-skupiny.



Večer si splnili oficiálne mediálne povinnosti kouč Sousa, za hráčku kabínu dostal priestor Grzegorz Krychowiak. Sousa informoval, že všetci hráči sú zdravotne v poriadku a pripravení nastúpiť. Naznačil aj to, kadiaľ by mohla viesť cesta k úspechu.



"Ak budeme správne koncentrovaní, agresívni bez lopty aj s loptou, potom vďaka kvalite hráčov, ktorých máme, by sme sa mali tešiť z troch bodov," zdôraznil Portugalčan, ktorý priznal, že o definitívnom zložení základnej zostavy ešte premýšľa:



"Zvyčajne informujem tím až na poslednom stretnutí pred cestou na štadión. Je to pre mňa normálny proces. Sústredíme sa na posledné detaily a potom vyberieme najlepšiu jedenástku. O jej zložení mám už pomerne jasno, otázne sú len jeden či dva posty. Zvyšok je jasný."



Proti Slovensku nemôžu hrať zranení Arkadiusz Milik a Krzysztof Piatek, kouč to vidí z pozitívnej stránky. "Sú to útočníci, ktorí by mohli hrať po boku Roberta Lewandowského. Ak sú všetci zdraví, máme jeden z najlepších útokov. Ale ich zranenia sú šancou pre ostatných."



Priestor tak dostane niekto z dvojice Jakub Swierczok a Karol Swiderski. Sousa dodal, že pondelok 14. júna bude jeden z najdôležitejších dní v jeho trénerskej kariére. "Ďakujem Bohu, že mne a mojej rodine futbal priniesol tak veľa. Som rád, že sa môžem zúčastniť na EURO 2020."



Defenzívny stredopoliar moskovského Lokomotivu Krychowiak stručne charakterizoval hru slovenského súpera. "Je to mužstvo, ktoré dobre bráni a spolieha sa na protiútoky. Budeme musieť hrať rýchle lopty sprava doľava. A najdôležitejšie bude streliť prvý gól. To by bolo pre nás veľmi pozitívne," vyjadril sa hráč so skúsenosťami z francúzskej Ligue 1, anglickej Premier League a španielskej La Ligy.



Nemyslí si, že absencia tréningu v dejisku zápasu by mužstvu neprospela: "To, že sme netrénovali v Petrohrade, nebude mať žiadny význam. Príprava v Gdansku nám umožnila dobre sa pripraviť na stretnutie," povedal Krychowiak, podľa ktorého mužstvo urobilo po januárovom príchode nového trénera pokrok. "Tréningové kempy v marci a júni boli výborné. Hodnotiť sa však bude až po šampionáte."