Postup Talianov zariadila striedačka, Pessina: To je sila tímu

Na archívnej snímke rakúsky hráč Martin Hinteregger v súboji o loptu s Nicolom Barellom počas osemfinále ME vo futbale Taliansko - Rakúsko 26. júna 2021 v londýnskom Wembley. Foto: TASR/AP

Londýn 27. júna (TASR) - Talianski futbalisti absolvovali základnú A-skupinu bez straty bodu i bez inkasovaného gólu, no ich osemfinálový súper nebol pre nich jednoduchým sústom. Rakúšanov zdolali 2:1, keď všetky góly padli v predĺžení.Taliani dlho nevedeli nájsť recept na dobre brániaceho súpera, sieť rozvlnili až striedajúci hráči. Federico Chiesa skóroval v 95. minúte, Matteo Pessina ho napodobnil o desať minút neskôr. "" vyjadril po zápase spokojnosť tréner Talianov Roberto Mancini podľa agentúry AFP.Chiesa zápisom do streleckej listiny napodobnil svojho otca Enrica. Ten svoj jediný presný zásah na ME dosiahol v roku 1996 proti Čechom. "" vyhlásil 23-ročný útočník, ktorý v Serie A hosťoval v Juventuse Turín z Fiorentiny a za "" skóroval druhýkrát.Stredopoliar Atalanty Bergamo Pessina, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval v Hellase Verona, sa presadil druhýkrát na šampionáte a štvrtýkrát za uplynulé štyri zápasy v talianskom drese. "" tešil sa po postupe Pessina.Rakúšania Talianov zmrazili po hodine hry, keď dostal loptu do siete Marko Arnautovič, no VAR ukázal, že to bolo z postavenia mimo hry. "" povzdychol si tréner Rakúšanov Franco Foda podľa AP." odchádzajú zo šampionátu zo vztýčenou hlavou. Dokázali aspoň ukončiť jedenásťzápasovú sériu Talianov bez inkasovaného gólu. Postaral sa o to hráč VfB Stuttgart Saša Kalajdžič. "" priznal rakúsky útočník.Talianov vo štvrťfinále čaká úspešný z dvojice Belgicko - Portugalsko. Duel je na programe v piatok 2. júla o 21:00 v Mníchove.