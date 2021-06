Pred prvým šlágrom vládne vzájomný rešpekt Angličanov a Chorvátov

D-skupina:



ANGLICKO - CHORVÁTSKO /nedeľa 15.00 SELČ, Wembley v Londýne/



Rozhodcovia: Daniele Orsato - Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (všetci Tal.)



Predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice, Mount - Sancho, Kane, Foden



Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Barišič - Brozovič - Modrič, Kovačič - Rebič, Petkovič, Perišič

Londýn 11. júna (TASR) - Tretí hrací deň futbalového EURO 2020 ponúkne prvý skutočný šláger tímov reálne patriacich do okruhu favoritov na zisk titulu. V nedeľnom šlágri D-skupiny proti sebe nastúpia vo Wembley domáce Anglicko a Chorvátsko, stretnutie s úvodným výkopom o 15:00 SELČ povedú talianski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Danielem Orsatom. Druhý duel zoskupenia Škótsko - Česko je na programe v pondelok.Angličania nikdy nevyhrali prvý zápas na finálovom turnaji ME a túto štatistiku budú chcieť na desiaty pokus zmeniť. Forma zverencov Garetha Southgatea budí pozornosť, vyhrali šesť zápasov za sebou, v ktorých inkasovali jediný gól. S Chorvátmi utrpel Albión v predošlých piatich vzájomných zápasoch jedinú prehru, tá zo semifinále MS 2018 v Rusku v predĺžení 1:2 sa však ostrovanom vryla do pamäte.vypichol Southgate silné stránky protivníka.Angličania dosiahli v júnovej príprave na EURO dve identické výhry 1:0 nad Rakúskom a Rumunskom, ktoré svedčia o pevnej defenzíve tímu. Dobrá správa pre kouča je návrat Harryho Maguirea do tréningového procesu. Stopér Manchestru United chýba na súťažných trávnikoch od 9. mája, dôvod je zranenie členka. Proti Chorvátom ešte nenastúpi, v ďalšom priebehu šampionátu by sa však mohol dostať do hry.poznamenal kouč Albiónu.Podľa Southgatea na seba narazia dva odlišné herné štýly.dodal Southgate.Do 26-člennej anglickej nominácie sa dostali dvojica tínedžerov Jude Bellingham a Bukayo Saka plus hráči, ktorí len v nedávnej minulosti dovŕšili 20 rokov (Reece James, Declan Rice, Mason Mount, Jadon Sancho, Phil Foden).Chorvátskym futbalistom nevyšla výsledkovo záverečná príprava na šampionát. S Arménskom iba remizovali 1:1 a v generálke utrpeli prehru 0:1 v Bruseli s domácim Belgickom. Napriek tomu sa spoliehajú na skúsenosti lídrov tímu na čele s kapitánom Lukom Modričom, ktorý priviedol mužstvo do finále MS 2018. Na EURO 2020 sa Vatreni prebojovali ako víťazi E-skupiny, ktorej súčasťou bolo aj Slovensko.povedal stopér Dejan Lovren.Útočník záhrebského Dinama Bruno Petkovič sa domnieva, že vstup do turnaja môže napovedať o šanciach Chorvátov na šampionáte: