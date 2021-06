Asistent trénera Chorvátska: Šance v zápase so Španielskom sú 50:50

osemfinále:



CHORVÁTSKO - ŠPANIELSKO /pondelok o 18.00 h, Parken v Kodani/



Rozhodcovia: Cüneyt Cakir - Bahattin Duran, Tarik Ongun (všetci Tur.)



predpokladané zostavy:



Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Čaleta-Car, Vida, Gvardiol - Kovačič, Brozovič - Rebič, Modrič, Vlašič - Petkovič



Španielsko: Simon - Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, Moreno

Kodaň 27. júna (TASR) - Futbalisti Chorvátska a Španielska mali pomalší rozbeh do finálového turnaja EURO 2020, postup do osemfinále si napokon vybojovali až v záverečných zápasoch skupinovej fázy. Chorváti sa medzi najlepších 16 tímov šampionátu dostali vďaka víťazstvu 3:1 nad Škótskom v D-skupine, Španieli triumfom 5:0 nad Slovenskom v "".Pred vzájomným súbojom (pondelok 18.00 h v Kodani) sú papierovými favoritmi hráči z Iberského polostrova, asistent trénera chorvátskej reprezentácie Ivica Olič však vidí šance ako vyrovnané. "" povedal Olič. Chorvátom urobil škrt cez rozpočet pozitívny test na koronavírus krídelníka Ivana Perišiča, ktorého čaká desaťdňová karanténa. Tímu nebude k dispozícii ani v prípade postupu do štvrťfinále či semifinále. Na šampionáte je Perišič najlepším strelcom tímu s dvoma zásahmi, keď vyrovnal v dueli s Českom (1:1) a gólom sa podieľal na triumfe nad Škótskom. Pre kartový trest nemôže proti trojnásobným majstrom Európy nastúpiť ani stopér Dejan Lovren." uviedol v rozhovore pre web UEFA útočník Nikola Vlašič. Chorváti majú stále v živej pamäti debakel 0:6, ktorý utrpeli so Španielmi v zápase Ligy národov v septembri 2018. Ide o ich historicky najvyššiu prehru.Španieli sa majú na pozore pred silnou stredovou formáciou Chorvátov, ktorej kľúčovou súčasťou je nestarnúci Luka Modrič. Špílmacher Realu Madrid bol proti Škótsku najlepší hráč zápasu, jeden gól strelil a na ďalší prihral." povedal španielsky útočník Dani Olmo, ktorý dobre pozná mentalitu Chorvátov, keďže v rokoch 2015-2020 pôsobil v tíme rekordného šampióna krajiny Dinama Záhreb.Úspešnejšieho zo súboja čaká víťaz zápasu Francúzsko - Švajčiarsko. Hrať sa bude 2. júla o 18.00 SELČ v Petrohrade.