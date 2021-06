Francúzi proti Nemcom aj so štyrmi Mníchovčanmi

F-skupina:



FRANCÚZSKO - NEMECKO /utorok 21.00 SELČ, Futbalová aréna Mníchov/



Rozhodcovia: Carlos del Cerro Grande - Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (všetci Šp.)



Predpokladané zostavy:



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Kanté, Pogba, Rabiot - Mbappé, Benzema, Griezmann



Nemecko: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry

Mníchov 14. júna (TASR) - Zrejme najväčším ťahákom 1. kola skupinovej fázy EURO 2020 bude duel medzi úradujúcimi majstrami sveta Francúzmi a trojnásobnými európskymi šampiónmi Nemcami.Futbaloví giganti zvykli na seba naraziť až v závere šampionátov, no žreb bol tentoraz nemilosrdný a prvýkrát v histórii MS či ME sa stretnú už v základnej fáze, navyše v skupine s obhajcom Portugalskom.Duel F-skupiny je na programe v utorok 15. júna o 21:00 SELČ v Mníchove, povedú ho španielski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Carlosom del Cerrom Grandem. Druhý duel skupiny Maďarsko - Portugalsko má výkop o tri hodiny skôr.Les Bleus patria medzi najväčších favoritov na zisk titulu. Pred piatimi rokmi im na domácom EURO 2016 iba tesne unikol, keď vo finále prehrali s Portugalskom 0:1 po predĺžení. V semifinále vtedy vyradili Nemecko 2:0 vďaka dvom gólom Antoinea Griezmanna. Francúzi ťahajú sériu štyroch víťazstiev, v príprave na ME hladko zdolali Wales i Bulharsko (zhodne 3:0). Tréner Didier Deschamps pred vzájomným súbojom ocenil dlhoročnú prácu nemeckého kormidelníka Joachima Löwa:Nemci sú domáci, miestnu arénu však dobre poznajú aj štyria legionári z Bayernu Mníchov vo francúzskom drese Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso a Kingsley Coman. Za veľkú výhodu to považuje obranca Presnel Kimpembe:Hráči z krajiny galského kohúta sú pred utorkovým duelom namotivovaní, podporil ich aj prezident Emmanuel Macron, ktorý navštívil reprezentáciu v tréningovom kempe v Clairefontaine. Deschamps môže vpredu počítať s hviezdnym ofenzívnym triom Kylian Mbappe, Antoine Griezmann a Karim Benzema. Kanonier Realu Madrid, ktorý sa pred ME vrátil do reprezentácie, si počas prípravy poranil stehenný sval, no už sa medzičasom zapojil do tréningu a mal by byť pripravený nastúpiť v prvom stretnutí.upozornil Kimpembe. Stopér PSG očakáva fyzicky náročný súboj:Po krachu na MS 2018 prechádzajú Nemci generačnou obmenou. Nie všetky posty po odchádzajúcich oporách sa však podarilo adekvátne nahradiť, a tak tréner Joachim Löw povolal späť do národného tímu skúsených Thomasa Müllera a Matsa Hummelsa, ktorí by mohli byť proti Francúzom v základnej zostave. Pre Löwa to bude labutia pieseň, po ME prenechá miesto Hansimu Flickovi. Tréner Nationalelf netají pred prvým zápasom k súperovi rešpekt:Formu Nemcov ťažko predpovedať, v uplynulom období striedali lepšie výsledky s horšími. V príprave remizovali s Dánskom 1:1 a deklasovali Lotyšov 7:1, predtým v kvalifikácii MS zdolali Island 3:0, vyhrali v Rumunsku 1:0, no takisto aj utrpeli nečakanú prehru 1:2 so Severným Macedónskom. Najhoršie však spomínajú na debakel 0:6 v Španielsku vlani v novembri v Lige národov. Nemci však v minulosti neraz ukázali, že sú turnajové mužstvo a nikdy sa nedajú podceňovať. Proti Francúzom im budú pre zranenie chýbať stredopoliari Leon Goretzka (stehenný sval) a Jonas Hofmann (koleno).