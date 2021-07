Pred šlágrom majú Belgičania starosti, Taliani sú nabudení

Štvrťfinále:



BELGICKO - TALIANSKO /piatok o 21.00 h, Allianz Aréna v Mníchove/



Rozhodcovia: Slavko Vinčič - Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič (všetci Slovinsko)



Predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen – Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard – De Bruyne, E. Hazard – Lukaku



Taliansko: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne

Mníchov 1. júla (TASR) – Pred štvrťfinálovým šlágrom na ME vo futbale medzi Belgickom a Talianskom je viac otáznikov v tíme Belgicka. Jeho tréner Roberto Martinez s napätím čaká, či bude môcť počítať s oporami Kevinom De Bruynem a Edenom Hazardom. Kormidelník červených diablov pripúšťa, že ani jeden hráč nebude v Mníchove pripravený na sto percent.Postup medzi najlepšiu osmičku vystrelil Belgicku Thorgan Hazard, jeho zásah vyradil obhajcu titulu Portugalsko. Teraz však celú krajinu znepokojuje zdravotný stav jeho brata a opory v strede poľa. De Bruyne musel v zápase s Portugalskom vystriedať na začiatku druhého polčasu s poraneným členkom, zatiaľ čo E. Hazard si v závere poranil stehenný sval. Ani jeden z nich v stredu netrénoval, zdravotnícky personál nepretržite pracoval na ich príprave pre duel proti Taliansku.citovala agentúra AFP trénera Belgicka.Martinez zvažuje ďalšie možnosti v útoku a v strede poľa. E. Hazarda by mohol nahradiť Yannick Carrasco z Atletica Madrid, útočník SSC Neapol Dries Mertens by mohol nastúpiť za De Bruyneho. Kouč Belgičanov očakáva, že Taliansko zaútočí od prvej sekundy:Taliansky stredopoliar Jorginho z FC Chelsea, sa minulý mesiac stretol s De Bruyneom vo finále Ligy majstrov a svojich spoluhráčov varoval:Belgičania na tohtoročných ME štyrikrát zvíťazili a v troch dueloch si udržali čisté konto. Taliansko však ťahá šnúru 31 zápasov bez prehry, postup do štvrťfinále vybojovalo po víťazstve 2:1 nad Rakúskom po predĺžení. Triumf zverencov Roberta Manciniho zabezpečili striedajúci hráči Federico Chelsea a Matteo Pessina.povedal Thorgan Hazard.Belgický útočník Romelu Lukaku, hráč sezóny v Serii A, strelil na turnaji tri góly. Taliansky stredopoliar Pessina uviedol, že hviezda Interu Miláno je schopná na seba naviazať aj troch obrancov. Taliani sa na šampionáte spoliehajú na gólový čuch Cira Immobileho, ten sa zatiaľ presadil dvakrát. Najskôr proti Švajčiarsku a potom proti Turecku. Proti Rakúsku trafil iba žrď.uviedol 31-ročný útočník.