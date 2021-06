Cieľom Rusov je proti favorizovanému Belgicku prekvapiť

B-skupina:



BELGICKO - RUSKO /sobota 21.00 SELČ, Štadión Krestovskij v Petrohrade)



Rozhodcovia: Antonio Mateu Lahoz - Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (všetci Šp.)



Predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Denayer - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Lukaku, Doku



Rusko: Šunin - Fernandes, Barinov, Džikija, Semionov, Karavajev - Zobnin, Ozdojev, Golovin - Mirančuk - Dziuba

Petrohrad 11. júna (TASR) - Futbalisti Ruska nastúpia na svoj úvodný zápas na ME 2020 proti Belgicku s cieľom využiť domáce prostredie. V Petrohrade však v sobotu o 21:00 bude favoritom ich súper v B-skupine, ktorý je na čele svetového rebríčka FIFA. Duel budú rozhodovať Španieli s hlavným arbitrom Antoniom Mateuom Lahozom.Rusi nastúpia bez pôvodne nominovaného krídelníka Andreja Mostovoja, ktorý mal pozitívny test na koronavírus, v kádri ho nahradil obranca Roman Jevgenjev. Na hrote útoku pravdepodobne bude Arťom Dziuba.zdôraznil Dziuba. Jeho tím by v úvodnom vystúpení rád zaskočil jedného z najväčších favoritov.Rusi zvíťazili v poslednom prípravnom zápase pred ME nad Bulharskom 1:0 gólom Alexandra Soboleva z jedenástky, predtým remizovali s Poľskom 1:1.V drese Belgicka nenastúpi pre zranenie tváre kľúčový stredopoliar Kevin De Bruyne, ktorý to potvrdil pre médiá v rodnej krajine. Napriek tomu je Belgicko favorit duelu aj celých ME a jeho zakopnutie v úvodnom zápase by bolo prekvapením. Útočník Dries Mertens však upozornil na silu súpera:Belgičania by si na ME radi napravili chuť po tom, ako na predošlom európskom šampionáte prehrali vo štvrťfinále s Walesom 1:3. Na ME pricestovali so sériou 9 zápasov bez prehry, z ktorých 7 vyhrali. Zvládli aj generálku s Chorvátskom, keď o ich výhre 1:0 rozhodol Lukaku. Predchádzajúci vzájomný zápas sa odohral v kvalifikácii ME v novembri 2019, keď Belgičania vyhrali v Rusku 4:1.