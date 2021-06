Severné Macedónsko debutuje proti Rakúsku

C-skupina:



RAKÚSKO - SEVERNÉ MACEDÓNSKO /nedeľa 18.00 SELČ, Arena Nationala v Bukurešti/



Rozhodcovia: Andreas Ekberg - Mehmet Culum, Stefan Hallberg (všetci Švéd.)



Predpokladané zostavy:



Rakúsko: Bachmann - Trimmel, Lienhart, Hinterreger, Ulmer - Lazaro, Grillitsch, Sabitzer, Alaba - Arnautovič, Baumgartner



Severné Macedónsko: Dimitrievski - Ristovski, Musliu, Ristevski - Nikolov, Kostadinov, Spirovski, Elmas, Alioski - Tričkovski, Pandev

Bukurešť 11. júna (TASR) - Futbalisti Severného Macedónska zažijú debut na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy proti Rakúsku. Otvárací duel C-skupiny je na programe v nedeľu 13. júna o 18:00 SELČ v Bukurešti, povedú ho švédski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Andreasom Ekbergom. Mužstvá sa o postup pobijú aj v konkurencii Holandska a Ukrajiny, ktorých vzájomný súboj sa začne o tri hodiny neskôr v Amsterdame.Severné Macedónsko sa na svoj premiérový šampionát prebojovalo cez D-divíziu play off. V semifinále vyradilo Kosovo 2:1 a vo finále uspelo 1:0 na pôde Gruzínska, ktoré v tom čase ešte viedol slovenský tréner Vladimír Weiss st. V príprave remizovalo so Slovinskom 1:1 a zvíťazilo nad Kazachstanom 4:0. V G-skupine kvalifikácie EURO 2020 obsadilo tretiu priečku o päť bodov práve za Rakúskom, ktoré sa radovalo v oboch vzájomných konfrontáciách. Na triumf v Skopje 4:1 nadviazalo domácim víťazstvom 2:1 a z druhého miesta si svoju tretiu účasť na ME po rokoch 2008 a 2016 zabezpečilo priamo.Rakúšania v rámci prípravy prehrali v Anglicku 0:1, vo viedenskej generálke remizovali so Slovenskom 0:0. Čisté konto si na domácej strane udržal brankár Daniel Bachmann z FC Watford a jednotkou bude aj na šampionáte.povedal Bachmann na oficiálnej stránke Európskej futbalovej únie (UEFA).Čeliť bude aj veteránovi Goranovi Pandevovi. Tridsaťsedemročný útočník FC Janov "vystrelil" Severnému Macedónsku triumf v Gruzínsku a po historickom postupe má pre svoju krajinu smelé plány aj na záverečnom turnaji.citovala agentúra APA Pandeva, ktorý sa debutu na vrcholnom podujatí dočká dvadsať rokov po premiére v najcennejšom drese. S 37 gólmi v 119 vystúpeniach je najlepší strelec reprezentácie.V šance Severného Macedónska veria aj jeho spoluhráči.povedal stredopoliar Enis Bardi a brankár Stole Dimitrievski dodal: