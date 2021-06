Rakúšanom zrušili predzápasový tréning vo Wembley

Londýn 25. júna (TASR) - Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Franco Foda kritizoval zrušenie záverečného tréningu jeho tímu pred osemfinálovým zápasom ME 2020 na štadióne Wembley.



„To, že sme dnes nemohli absolvovať záverečný tréning, je veľká škoda. To musíte nechápavo krútiť hlavou," ciovala slová kouča deň pred stretnutím proti Taliansku agentúra APA.



Európska futbalová únia vo štvrtok informovala rakúsky zväz, že je potrebné šetriť trávnik. „Určite by bolo výhodou, keby videli hráči štadión zvnútra a trénovali tam," reagoval kapitán David Alaba. „Bude to skvelý zápas na skvelom štadióne," dodal hráč Realu Madrid.



Dvadsaťdeväťročný obranca zažil na londýnskom štadióne v roku 2013 triumf v Lige majstrov s Bayernom Mníchov: „Mám ho spojený s pozitívnymi spomienkami."